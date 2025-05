Hier erfahren Sie, warum der Große Preis von Monaco 2025 anders ist und wie er sich auf das Rennen auswirken wird

HQ

Obwohl es wahrscheinlich das verlockendste und berühmteste Rennen im Formel-1-Kalender ist, bietet Monaco heutzutage in der Regel kein sehr attraktives Rennen. Die Autos sind viel zu groß und die Straßen viel zu klein, um ein enges Nebeneinander zu ermöglichen, weshalb viele sagen, dass der Große Preis von Monaco an einem Samstag nach der Qualifikation gewonnen wird und wenn ein Pole-Setter feststeht.

In diesem Jahr hat die Formel 1 jedoch nach einem Weg gesucht, den GP von Monaco spannender zu machen, und zwar in Form einer Regeländerung für dieses Rennen und nur für dieses Rennen. Während jedes Rennen im Kalender erfordert, dass jedes Auto einmal anhält, um seine Reifen auf eine andere Reifenmischung (Hard, Medium, Soft) zu wechseln, da es mindestens zwei verschiedene Mischungen pro Rennen fahren muss, wird es für die diesjährige monegassische Veranstaltung eine Zwei-Stopp-Pflicht geben.

Das bedeutet nicht, dass jedes Auto alle drei Reifenmischungen fahren muss, sondern nur, dass es mindestens drei verschiedene Reifensätze aus zwei verschiedenen Mischungssätzen verwenden muss. Es sei denn, es regnet und es werden Intermediate- oder Regenreifen in die Gleichung einbezogen.

Ziel dieser Änderung ist es, ein wenig Unsicherheit in das ansonsten sehr starre Rennen zu bringen, denn Boxenstopps sind in der Regel einer der wenigen, aber wichtigsten Orte, an denen sich die Positionen auf den Straßen des kleinen europäischen Landes verschieben können. Ob das die Probleme von Monaco lösen wird, werden wir am Sonntag sehen, wenn das Rennen um 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr MESZ beginnt.