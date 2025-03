Max Verstappen gibt zu, dass Red Bull "noch nicht der Schnellste" ist und die Saison Schritt für Schritt angehen will

HQ

Max Verstappen dominiert die Formel 1 seit vier Jahren und gewinnt seit 2021 jedes Jahr die Fahrermeisterschaft. Die letzte Saison war jedoch die bisher engste, so sehr, dass Red Bull am Ende den Konstrukteurstitel verlor und hinter Ferrari und McLaren Dritter wurde. Red Bull begann in der ersten Hälfte die Meisterschaft zu dominieren, aber später verloren sie an Dampf, wobei Verstappen nur zwei der letzten 14 Rennen gewann und Sergio Pérez so schlecht abgeschnitten hatte, dass er scheinbar gefeuert wurde...

Im Gespräch mit Formula1.com gestand der niederländische Meister, dass sie immer noch "nicht die Schnellsten" sind, aber auch wissen, dass es eine sehr lange Saison ist und sich die Dinge schnell ändern. Manchmal zum Schlechteren, wie im letzten Jahr, aber auch zum Besseren. "Wenn man diese Frage hier im vergangenen Jahr gestellt hätte, dann sah es am Ende der Saison wieder ganz anders aus."

Er gibt zu, dass es eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresauto gibt, aber es gibt immer noch Dinge, die man verbessern kann. "Schritt für Schritt", sagte er, ohne sich allzu sehr um den Druck zu kümmern, einen fünften Titel zu gewinnen, vor allem jetzt, da Lewis Hamilton nach seinem Wechsel zu Ferrari alle Blicke auf sich zieht. "Es ist eigentlich viel entspannter, einfach loszulegen, den Menschen um dich herum zu vertrauen und von dort aus weiterzumachen."