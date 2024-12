McLaren gewinnt ersten F1-Konstrukteurstitel seit 1998 trotz unglaublicher Leistung von Ferrari

HQ

Die Formel-1-Saison endete mit einer enormen Anstrengung für die Ferrari-Jungs, die bis zum Schluss nicht aufhörten, um einen Titel zu kämpfen, der fast unmöglich zu gewinnen war.

Aber mit 33 Punkten, die Carlos Sainz, Zweiter, und Charles Leclerc, Dritter, verdienten, und Oscar Piastri von McLaren, der als Zehnter nur 1 Punkt erzielte, schien das Wunder möglich... wäre da nicht Lando Norris gewesen, der mit dem ersten Platz den Konstrukteurstitel bei McLaren besiegelte.

Norris sicherte seinem Team den Sieg und damit auch den zweiten Platz in der Fahrerwertung. McLaren hat seinen ersten Konstrukteurstitel seit Mika Häkkinen und David Coulthard im Jahr 1998 gewonnen, die längste Lücke aller Zeiten für einen Konstrukteur, und Norris holt nach Max Verstappen (Red Bull wurde Dritter) auch sein bestes Einzelergebnis seiner Karriere.

Ferrari-Fahrer sind enttäuscht, nachdem sie so nah dran waren

Leclerc verdiente sich den Titel "Fahrer des Tages", indem er von P19 - er musste eine 10er-Strafe in der Startaufstellung erleiden - auf den dritten Platz sprang. Vielleicht wäre es ohne diese Sanktion anders gelaufen, denn Ferrari, das beim Start des Großen Preises von Abu Dhabi 21 Punkte hinter McLaren lag, lag am Ende nur 14 Punkte hinter dem "Team Papaya".

Sowohl Leclerc als auch Sainz waren enttäuscht, nachdem sie allen Widrigkeiten zum Trotz so nah an einem Comeback waren, kamen aber letztendlich zu dem Schluss, dass McLaren den Titel verdient hatte, nachdem es laut Carlos Sainz "in den letzten zwei Dritteln der Meisterschaft felsenfest war".

Nach vier Jahren verabschiedet sich Sainz von Ferrari und wechselt im nächsten Jahr zu Williams. Der legendäre Lewis Hamilton wird in der nächsten Saison seinen Platz einnehmen. Trotz der jüngsten Zusammenstöße sagte Leclerc, dass ihre Beziehung "wunderbar" gewesen sei. "Wir haben uns gegenseitig gepusht. Ich habe sehr gehofft, dass wir diese vier Jahre gemeinsam mit einem Konstrukteurstitel abschließen können."