Oscar Piastri bestreitet Bevorzugung seines Teamkollegen Lando Norris in der Formel 1

HQ

Die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris haben sich zu dem Vorfall beim Großen Preis von Singapur geäußert, wobei Piastri bestritt, dass das Team Norris in der Fahrerwertung bevorzugt, und Norris eine Strafe vom Team akzeptierte, obwohl er von der von ihm verursachten Kollision profitiert hatte.

Die Kollision zwischen den beiden Teamkollegen in Singapur half Max Verstappen erneut, McLaren auf dem Podium zu überholen. Das Team schob die Schuld auf Norris, was der Brite für "fair" hält, ohne zu erklären, welche negativen Auswirkungen das auf ihn hatte.

"Manchmal sind die Auswirkungen nicht positiv, aber gleichzeitig ist es klar, dass das Interesse für Andrea (Stella, Teamchef) darin besteht, die positive Teamarbeit, die wir haben, zu bewahren", sagte Norris.

Aktuell führt Piastri die Tabelle mit 336 Punkten an, Norris liegt aber 22 Punkte dahinter. Obwohl Norris die Schuld gegeben wurde, haben einige Leute spekuliert, dass McLaren Norris während des Rennens bevorzugte, als das Team ihm erlaubte, den dritten Platz zu behalten, als er Piastri überholte, was die Berührung verursachte.

Piastri, der wegen Norris Vierter wurde und seinen Vorsprung auf drei Punkte verringern musste, glaubt jedoch, dass es keine Bevorzugung oder Voreingenommenheit gibt: "Wir haben den Vorfall analysiert. Letztendlich wurde Lando die Verantwortung für diese Kollision zugeschoben. Aber ich bin sehr froh, dass es keine Bevorzugung oder Voreingenommenheit gibt."