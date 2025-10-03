Hat Max Verstappen eine echte Chance, 2025 seine fünfte Formel-1-Meisterschaft zu gewinnen?

HQ

Die Formel-1-Saison schien ein Duell zwischen Oscar Piastri und Lando Norris zu sein, die beiden McLaren-Piloten, die nur durch 25 Punkte getrennt waren (Piastri führt mit 324 Punkten und 7 Siegen, Norris ist Zweiter mit 299 Punkten und fünf Siegen). Es schien, als hätten die Probleme von Red Bull Max Verstappen endgültig gebremst, aber der niederländische Fahrer hat die letzten beiden Rennen in Monza und Baku gewonnen und scheint nun mit 255 Punkten und 4 Siegen ein echter Titelanwärter zu sein.

Das sind 69 Punkte hinter dem Führenden, und es sind noch sieben Rennen zu fahren, mit einem stark verbesserten Red Bull-Auto, das beim GP von Italien vorgestellt wurde. So wurden viele Fahrer in den Medieninterviews vor dem GP von Singapur gefragt, welche Chancen sie dem Niederländer einräumen. Die Antworten schwankten zwischen 10 und 20 Prozent, aber Verstappen lachte: "50 Prozent, weil ich es tue oder nicht" (via Motorsport).

"Wir versuchen, unser Bestes zu geben, versuchen, konkurrenzfähiger zu sein, versuchen hoffentlich zu bestätigen, dass die Richtung, die wir mit dem Auto eingeschlagen haben, konkurrenzfähiger ist. Auch auf einer Strecke wie dieser, und das ist es, was wir hoffen, und dann werden wir sehen, was von hier aus passiert", sagte Verstappen vor einem Grand Prix, den er noch nie gewonnen hat (letztes Jahr war er Zweiter hinter Norris). "Als Team gehen wir das so an, als hätten wir nichts zu verlieren."

Er weiß jedoch, dass 69 Punkte viel sind und "McLaren war unglaublich dominant und das ändert sich nicht plötzlich, also bin ich nicht zu gestresst. Wir sind einfach sehr froh, dass wir die letzten beiden Rennen viel positiver für das Verhalten des Autos empfunden haben."

Was fast zu 100% sicher ist, ist, dass McLaren an diesem Wochenende seine zweite Konstrukteursmeisterschaft in Folge gewinnen wird...