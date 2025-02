Matteo Berrettini eliminiert Djokovic bei den Doha Open in zwei Sätzen

HQ

Da das italienische Tennis auf einem Allzeithoch ist, hat sich Matteo Berrettini entschlossen, sich dieser Gelegenheit zu stellen, und hat Novak Djokovic in der Runde der letzten 32 der Doha Open in zwei Schlägen verblüfft. Der serbische Spieler hat das Hartplatzturnier in Katar bereits zweimal gewonnen, konnte aber nicht mit Berrettini umgehen, der seinen ersten Sieg über Djokovic (nach 4 Niederlagen) und seinen ersten Top-Ten-Sieg seit 2023 einfuhr.

Berrettini, der zuvor in der Pressekonferenz seine Unterstützung für Jannik Sinner bekundet hatte, überstrahlte Djokovic vor allem im zweiten Satz: 7:6(4), 6:2, nach einer Stunde und fünf Minuten.

Berrettini, die Nummer 35 der Weltrangliste, wurde 2024 zum Comeback-Spieler des Jahres gekürt, als er sich von einer sechsmonatigen Verletzung erholte und drei Titel gewann. Der 28-Jährige hatte im Januar 2022 mit Platz 6 seine beste Platzierung in seiner Karriere.

Er hat sich ein Ticket für das Achtelfinale morgen gegen Tallon Griekspoor am Mittwoch um 15.30 Uhr MEZ gesichert. Weitere Spiele morgen sind Alcarav gegen Luca Nardi,

Botic van de Zandschulp gegen Alex de Miñaur und Zizou Bergs gegen Daniil Medvédev.