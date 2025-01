Es ist nicht nur Sinner: Italien dominiert die ATP Top-100 mit mehr Spielern als jedes andere Land

HQ

Zu sagen, dass Jannik Sinner derzeit der beste Tennisspieler der Welt ist, ist nicht gerade eine Neuigkeit, denn der Italiener steht seit dem 10. Juni 2024 auf dem ersten Platz und es sieht nicht so aus, als würde er so schnell absteigen. Tatsächlich hat er seinen Einfluss auf seine Verfolger, Alexander Zverev und Carlos Alcaraz, ausgeweitet.

Aber es ist nicht nur Sinner. Das Mittelmeerland dominiert derzeit das Tennis, mit Sinner an der Spitze, aber zehn weitere Spielerinnen in den Top 100, so viele wie noch nie. Es sollte nicht überraschen, dass Italien bei den letzten Ausgaben des Davis Cups und des Billie Jean King Cups im November beide gewann und damit das erste Land war, das gleichzeitig die "Tennis-Weltmeisterschaften" der Männer und Frauen gewann.

Wie der italienische Journalist Luca Fiorino feststellte, ist es das erste Mal, dass Italien die Nation mit mehr Spielern in den Top 100 ist, insgesamt elf.

ATP Top 10 nach Australian Open



Jannik Sinner (Ita) - 11.830



Alexander Zverev (GER) - 8.135



Carlos Alcaraz (Spa) - 7.010



Taylor Fritz (USA) - 5.050



Casper Ruud (Nor) - 4.160



Novak Djokovic (Ser) - 3.900



Daniil Medwedew (Rus) - 3.780



Alex de Miñaur (Aus) - 3.735



Tommy Paul (USA) - 3.495



Andrey Rublev (Rus) - 3.130



Das ATP-Ranking hat sich seit den Australian Open am vergangenen Wochenende, dem ersten Grand Slam des Jahres, verändert. Sinner, der seinen zweiten AO-Titel in Folge gewann, hat aktuell 11.830 Punkte. Weit abgeschlagen liegt 'Sasha' Zverev, der trotz seiner herzzerreißenden Reaktion nach der Niederlage einige Punkte geholt hat und Carlos Alcaraz weiter weg lässt.

Novak Djokovic hat nicht viel Grund zum Lächeln, nachdem er im Halbfinale ausgebuht wurde, weil er mitten im Spiel aufgab, aber er ist tatsächlich einen Platz auf Platz 6 geklettert und hat sich gegen Daniil Medvedev (der eine der ersten Überraschungen in Australien war und in der zweiten Runde verlor) verbessert. Damit ist Djokovic nun der dritte Spieler in der Geschichte, der 1.000 Wochen in Folge in der ATP-Top-100-Rangliste erreicht hat. Offensichtlich hinter Federer (1.165) und Nadal (1.029).