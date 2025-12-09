Marc-André ter Stegen wurde von Barcelona erstmals in dieser Saison in den Kader berufen

HQ

Marc-André ter Stegen, der deutsche Torwart, der im vergangenen Sommer die Führung des FC Barcelona herausforderte, als er medizinische Ergebnisse vor dem Verein verschwiegen und sich ohne Rücksprache operieren ließ, was dazu führte, dass Barça ihm die Kapitänsrolle entzogen (der Verein stellte sie später wieder her und unterzeichnete einen "Waffenstillstand"), steht zum ersten Mal seit viereinhalb Monaten wieder auf der Kaderliste. als er verletzt war.

Ter Stegen wurde für das Spiel am Dienstag gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League im Camp Nou in den Aufruf aufgenommen – ein Spiel, das Barça sich nicht leisten kann zu verlieren, wenn sie sich unter die Top 8 des Wettbewerbs qualifizieren wollen. Ter Stegen steht neben Joan García und Szczesny und nimmt damit einen Platz ein, der in den letzten Monaten von Eder Aller, Torwart von Barcelona Atlétic, ihrer B-Mannschaft, eingenommen wurde.

Ter Stegen wird heute Abend jedoch nicht spielen, da García Flicks Lieblingstorwart ist und Szczesny im Falle einer Verletzung wahrscheinlich die zweite Wahl ist. Es gibt Gerüchte, dass der Klub Ter Stegen auf dem Wintersommermarkt verkaufen wird, da der 33-Jährige in Form bleiben will, um nächstes Jahr eine WM-Anrufung zu erhalten, und er wird wahrscheinlich kaum Spielminuten in Barcelona bekommen.