Spieltag 6 der UEFA Champions League: alle Spiele heute und morgen

HQ

Die UEFA Champions League endet diese Woche das Jahr, mit Spieltag 6 von 8 der Ligaphase, am Dienstag, dem 9. und Mittwoch, dem 10. Dezember. Diese Woche wird entscheidend für die Tabellenordnung sein, da viele Teams, obwohl sie nicht sicher sind, nach den Ergebnissen dieser Woche eine ziemlich gute Vorstellung davon bekommen werden, wo sie stehen werden.

So sieht die Champions-League-Tabelle derzeit aus, bevor Spiele beginnen, die heute Nachmittag beginnen und morgen am Mittwoch enden.

Spieltag 6 der UEFA Champions League

Dienstag, 9. Dezember



Kairat Almaty gegen Olympiakos: 16:30 CET, 15:30 GMT



Bayern München gegen Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Atalanta gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Barcelona gegen Frankfurt: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Inter gegen Liverpool: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



PSV Eindhoven gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Union Saint-Gilloise gegen Marseille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Tottenham gegen Slavia Praha: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 10. Dezember



Qarabağ gegen Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT



Villarreal gegen Kopenhagen: 18:45 CET, 17:45 GMT



Athletic Club gegen Paris Saint-Germain: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Leverkusen gegen Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund gegen Bodø/Glimt: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Club Brugge gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Juventus gegen Pafos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Benfica gegen Napoli: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Nach dieser Woche kehrt die Champions League erst Ende Januar zurück, für zwei Spieltage hintereinander, wo die Sieger der Ligaphase ins Achtelfinale einziehen und Teams zwischen 9 und 24 ein K.-o.-Playoff bestreiten, das nach einem Unentschieden zufällig entschieden wird.