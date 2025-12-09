Spieltag 6 der UEFA Champions League: alle Spiele heute und morgen
Höhepunkte sind Barcelona gegen Frankfurt, Inter gegen Liverpool, Real Madrid gegen Manchester City
Die UEFA Champions League endet diese Woche das Jahr, mit Spieltag 6 von 8 der Ligaphase, am Dienstag, dem 9. und Mittwoch, dem 10. Dezember. Diese Woche wird entscheidend für die Tabellenordnung sein, da viele Teams, obwohl sie nicht sicher sind, nach den Ergebnissen dieser Woche eine ziemlich gute Vorstellung davon bekommen werden, wo sie stehen werden.
So sieht die Champions-League-Tabelle derzeit aus, bevor Spiele beginnen, die heute Nachmittag beginnen und morgen am Mittwoch enden.
Spieltag 6 der UEFA Champions League
Dienstag, 9. Dezember
- Kairat Almaty gegen Olympiakos: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bayern München gegen Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Atalanta gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Barcelona gegen Frankfurt: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Inter gegen Liverpool: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Union Saint-Gilloise gegen Marseille: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Tottenham gegen Slavia Praha: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 10. Dezember
- Qarabağ gegen Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal gegen Kopenhagen: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Athletic Club gegen Paris Saint-Germain: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Leverkusen gegen Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund gegen Bodø/Glimt: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Club Brugge gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Juventus gegen Pafos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Benfica gegen Napoli: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Nach dieser Woche kehrt die Champions League erst Ende Januar zurück, für zwei Spieltage hintereinander, wo die Sieger der Ligaphase ins Achtelfinale einziehen und Teams zwischen 9 und 24 ein K.-o.-Playoff bestreiten, das nach einem Unentschieden zufällig entschieden wird.