Der FC Barcelona entzieht Ter Stegen das Kapitänsamt

Während der FC Barcelona mehrere Nominierungen für den Ballon d'Or 2025 feierte, gab der Verein eine Erklärung zur Situation mit Marc-André Ter Stegen, dem heutigen ehemaligen Kapitän der Mannschaft ab, dem der Titel aberkannt wurde, nachdem er sich mit dem Verein überworfen hatte. Spieler und Verein befinden sich in einem nun offenen Konflikt, da der Verein versucht hat, ihn aus der Mannschaft zu drängen... und der deutsche Torhüter schlug zurück.

"Der FC Barcelona gibt hiermit bekannt, dass der Verein nach dem eingeleiteten Disziplinarverfahren gegen den Spieler Marc-André ter Stegen und bis zur endgültigen Klärung dieser Angelegenheit im gegenseitigen Einvernehmen mit der Sportdirektion und dem Trainerstab beschlossen hat, seine Rolle als Kapitän der ersten Mannschaft vorübergehend zurückzuziehen", teilte der Verein mit.

Vize-Kapitän Ronald Araújo, der einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat, nachdem er den Verein fast verlassen hatte, wird nun der erste Kapitän sein.

Dies geschah, nachdem Ter Stegen sich im Rahmen seines Rechts geweigert hatte, seine Erlaubnis zu geben, seine Krankenakten an LaLiga zu senden. Das bedeutet, dass der FC Barcelona nicht feststellen kann, ob seine Abwesenheit nach der Rückenoperation, der er sich letzte Woche unterzogen hat, länger als drei Monate dauern wird, und daher einen Teil seines Gehalts für die Verpflichtung der neuen Spieler, wie des neuen Torhüters Joan García, unter Einhaltung der Regeln des Financial Fairplay verwenden kann.

Mit anderen Worten, Ter-Stegen hört vorerst auf, seine neuen Spieler legal beim Verein zu registrieren. Nun erwägt der FC Barcelona Disziplinarmaßnahmen gegen den Spieler...