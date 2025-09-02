HQ

Die EuroBasket 2025 befindet sich auf der Zielgeraden der Gruppenphase. Zur Hälfte des 4. Spieltags haben sich einige Mannschaften bereits für die Play-offs qualifiziert. Andere sind ausgeschieden (zwei Mannschaften in Sechsergruppen scheiden aus). Es gibt jedoch immer noch einige Gruppen, bei denen noch alles auf dem Spiel steht.

Die Play-offs der EuroBasket beginnen an diesem Wochenende, am Samstag, den 6. September (Achtelfinale). Wer wird dabei sein? Dies sind die Teams, die sich am Morgen des Dienstags, den 2. September, qualifiziert haben:



Gruppe A: Lettland, Serbien, Türkei



Gruppe B: Finnland, Deutschland, Litauen



Gruppe C: Griechenland



Gruppe D: Polen



Derzeit ist Tschechien aus der Gruppe A das einzige ausgeschiedene Team. Estland und Portugal kämpfen in Gruppe A um die Qualifikation.

In Gruppe B sieht es für Großbritanniennicht allzu gut aus, so dass der eigentliche Kampf zwischen Montenegro und Schweden stattfinden wird.

Die Gruppen C und D sind offener, je nachdem, wie die heutigen Spiele ausgehen. Der Sieger des Spiels Spanien gegen Italien qualifiziert sich, aber je nach den anderen könnten sich beide heute qualifizieren. Und der Völkermordstaat Israel kann sich nach seinem Überraschungssieg über Frankreich heute Nachmittag qualifizieren, wenn er Belgien besiegt, das neben Island der wahrscheinlichere Verlierer der Gruppe D ist.

Dienstag, 2. September Spiele:

Gruppe C



Griechenland - Bosnien und Herzegowina - 14:00 Uhr MEZ



Zypern - Georgien - 17:15 Uhr MEZ



Italien - Spanien - 20:30 Uhr MEZ



Gruppe D



Belgien - Israel - 14:00 Uhr MEZ



Island - Slowenien - 17:00 Uhr MEZ



Frankreich - Polen - 20:30 Uhr MEZ

