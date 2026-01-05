Die Spannungen zwischen Manchester United und Ruben Amorim steigen nach einem Sieg in fünf Spielen zu

HQ

Da Manchester United seine ungleichmäßige Serie fortsetzt, mit nur einem Sieg in fünf Spielen und drei Siegen in den letzten elf, nimmt die Spannung zwischen Trainer Ruben Amorim und den Führungsebenen von Manchester United zu. Der portugiesische Trainer hatte in Pressekonferenzen mehr Ausbrüche und sagte, "er habe nicht das Geld", um sein angestrebtes 3-4-3-System vollständig zu perfektionieren, oder sagte in seiner letzten Pressekonferenz am Sonntag, dass "er zu Manchester United gewechselt ist, um deren Trainer zu werden, nicht ihr Cheftrainer".

Laut Sky Sports ist Amorim mit dem Verein, einschließlich ihres Fußballdirektors Jason Wilcox, nicht einverstanden - sowohl in ihren taktischen Ansätzen als auch mit dem Wunsch Amorims, dass der Verein neue Spieler verpflichtet, mindestens einen, wenn nicht zwei Top-Mittelfeldspieler sowie einen weiteren Winterstürmer und Innenverteidiger.

Unterdessen möchte der Klub seinen Kader strategisch über die Transferfenster hinweg entwickeln und glaubt, dass die Schwierigkeiten des Teams nachlassen werden, wenn Bryan Mbuemo, Amad Diallo und Noussair Mazraoui vom Afrika-Cup zurückkehren.

Manchester United wurde am Sonntag auf ein 1:1-Unentschieden gegen Leeds United gehalten und trifft nächsten Mittwoch auf Burnley.