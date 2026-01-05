NEUIGKEIT: Ruben Amorim von Manchester United entlassen, bestätigt den Verein

HQ

Ruben Amorim wurde von Manchester United entlassen. Der Portugiese wird nach 14 Monaten gehen, wobei das 1:1-Unentschieden gegen Leeds United am Sonntag sein letztes Spiel ist, wobei das Team auf Platz sechs der Premier League steht, aber in den letzten elf Spielen nur drei Siege verbucht.

Dies folgt auf eine zunehmende Spannung zwischen Verein und Trainer, mit häufigen Ausbrüchen von Amorim, der mit dem Verein nicht übereinstimmte. In seiner letzten Pressekonferenz sagte er, er wolle der "Trainer" von Manchester United sein, nicht der "Trainer", und dass er nicht aufgeben werde und seinen Vertrag erfüllen werde... Solange der Vorstand ihn nicht zuerst feuerte.

Amorim wurde im November 2024 von Sporting CP von United verpflichtet, nachdem er deren vorherigen Trainer Erik ten Hag entlassen hatte, doch die Ergebnisse verbesserten sich nie (trotz des Finaleintreffens in der Europa League hatten sie eine der schlechtesten Premier-League-Saisons seit Jahrzehnten). Amorim gewann nur 24 seiner 63 Spiele für United, was 38,71 % entspricht.

Manchester United veröffentlicht eine Erklärung, die die Entlassung von Amorim bestätigt

Ruben wurde im November 2024 verpflichtet und führte das Team im Mai ins UEFA-Europa-League-Finale in Bilbao. Da Manchester United auf Platz sechs der Premier League steht, hat die Vereinsführung widerwillig entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist. Dies verschafft dem Team die beste Chance auf das höchstmögliche Premier-League-Platz. Der Verein möchte Ruben für seinen Beitrag zum Verein danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.

Die Information wurde von David Ornstein und The Athletic berichtet und wenige Minuten später vom Verein bestätigt. Die Entscheidung wurde vom Führungsteam des Vereins getroffen, darunter Geschäftsführer Omar Berrada und Fußballdirektor Jason Wilcox.

Der derzeitige U18-Trainer Darren Fletcher wird als Interimstrainer das Team übernehmen und könnte dort bis zum Sommer bleiben, wenn ein dauerhafter Nachfolger gesucht wird. Manchester United trifft am Mittwoch auf Burnley.