Luke Donald wurde zum dritten Mal in Folge zum europäischen Kapitän für den Ryder Cup ernannt

Das europäische Golfteam im Ryder Cup hat Luke Donald zum dritten Mal in Folge zum Kapitän ernannt, wenig überraschend angesichts der hervorragenden Bilanz des ehemaligen englischen Golfers, mit aufeinanderfolgenden Siegen für das amerikanische Team 2023 (Rom) und 2025 (New York). Der Sieg im letzten Jahr war besonders bemerkenswert angesichts der Feindseligkeit amerikanischer Fans gegenüber den europäischen Spielern.

Donalds Rückkehr zum Ryder Cup wird für den 48-Jährigen besonders emotional sein, da der Cup 2027 in Irland stattfinden wird, wo er als Spieler am Ryder Cup 2006 antrat und alle drei Spiele unter Ian Woosnams Kapitänschaft gewann.

"Die letzten beiden Ryder Cups haben mir und meiner Familie viel bedeutet. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses dritte Mal kommen würde", sagte Donald in einer Stellungnahme über Reuters. "Als ich an jenem Sonntagabend in New York nach einer stressigen Woche in einem schwierigen Umfeld feierte, dachte ich, vielleicht wäre meine Aufgabe getan. Aber vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Geschichte zu erzählen.

Diese Reise als Kapitän im Ryder Cup hat mir so viel Fokus, so viel Sinn gegeben, und das ist etwas, das ich nicht als selbstverständlich hinnehme. Es ist ein echtes Privileg, und ich freue mich sehr auf einen weiteren Ryder Cup zu Hause."

Nun stellt sich die Frage, welche Spieler für das Team Europe ausgewählt werden und ob der Amerikaner nach zwei Niederlagen in Folge einen neuen Kapitän ernennen wird. Es kursieren Gerüchte, dass Tiger Woods, obwohl theoretisch noch aktiver Golfspieler, als neuer Kapitän des amerikanischen Teams im Ryder Cup 2027 eintreten wird.