Jon Rahm beschreibt den Ryder Cup als die mental schlimmste Woche seiner Karriere: "Sie haben um 9 Uhr morgens Alkohol verkauft"

Der Sieg von Team Europa beim Ryder Cup, der einen späten Comeback-Versuch von Team USA verhinderte (das Wochenende endete 15:13, als Europa zwischenzeitlich mit sieben Punkten in Führung lag), wurde von den Buhrufen, Beleidigungen und Schikanen überschattet, die die europäischen Golfer in New York erlitten hatten. Rory McIlroy aus Nordirland, derzeit die Nummer 2 der Weltrangliste, wurde beleidigt und seine Frau von einer Flasche getroffen, die von einem Zuschauer geworfen wurde.

Jon Rahm, die ehemalige Nummer 1 der Welt, jetzt bei LIV Golf, sagte bei der Präsentation der Spain Open, die zwischen Donnerstag, dem 9. Oktober, und Sonntag, dem 12. Oktober, in Madrid stattfanden, dass er "mental die schlimmste Woche seines Lebens erlebt hat, aber gleichzeitig am meisten Spaß gemacht hat". "Es ist vergleichbar mit Fußball, aber da hast du den Lärm von 50.000 Menschen, aber du hörst nicht, was eine Person sagt. In meinem Fall haben Sie alles gehört", sagte er und beschrieb die Atmosphäre als unwirtlich.

"Sie verkauften um 9 Uhr morgens Alkohol und es war ein Chaos. Es wird schwer sein, diese Woche zu toppen, ich weiß nicht wie, vielleicht den Ryder Cup 2031 in Spanien", sagte Rahm gegenüber RTVE.