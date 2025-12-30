Tiger Woods wird heute 50, fernab der Golfplätze, 50 Jahre alt

HQ

Tiger Woods wird heute, am 30. Dezember, 50 Jahre alt und hat das gesamte Jahr 2025 außerhalb der Profibranche verbracht, nachdem er im März seine Achillessehne gerissen hat und im September seine siebte Rückenoperation durchlaufen muss. Sein letzter offizieller Auftritt bei einem Turnier war im Juli 2024 bei den British Open, obwohl er es nicht in die Endaufstellung des Turniers schaffte.

Er hat jedoch nie gesagt, dass er in den Ruhestand geht, und es wird erwartet, dass er nächstes Jahr an den PGA Tour Champions teilnimmt, einem Circuit, der nur erfahrenen Golfern vorbehalten ist. Seine Präsenz in der Golfwelt ist auch außerhalb der Golfplätze spürbar: Er wurde zum Vorsitzenden des Future Competition Committee der PGA Tour ernannt und hat die Aufgabe, die PGA neu zu erfinden, um das Interesse der Fans zu wecken, die zu LIV Golf gewechselt sind, der anderen privaten Golfanlage, die vom Saudi Arabia Public Investment Fund finanziert wird.

In seiner spektakulären Karriere gewann Woods 15 Major-Meisterschaften, den Ryder Cup 1999, 82 PGA-Titel, 683 Wochen als Weltranglistenerste und eine Serie von 142 Turnieren, die es schaffte, die meisten davon zwischen 1997 und 2008. Seine Karriere geriet jedoch fast ins Stocken, als er 2009 in einen Autounfall verwickelt war, ein Vorfall, der Untreue offenbarte und zu seiner Scheidung führte. Danach gewann er nur noch ein Major, das Masters Tournament 2019.