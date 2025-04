Luka Modrić wird Miteigentümer eines walisischen Zweitligisten

HQ

Real-Madrid-Legende Lika Modric, der seit 2012 beim spanischen Klub spielt, nähert sich dem Ende seiner Fußballkarriere (mit 39 Jahren hätten die meisten seiner Altersgenossen bereits die Fußballschuhe verteilt oder sind in eine weniger anspruchsvolle Liga gewechselt). Seine Zukunft ist noch ungewiss (er beendet seinen Vertrag in diesem Jahr), aber bevor sich der Verein und der Spieler zusammensetzen und darüber sprechen, widmet sich der kroatische Mittelfeldspieler anderen Unternehmungen: Er ist MiteigentümerChampionship eines Klubs geworden: Swansea City.

Der walisische Klub belegt in der Championship der zweiten englischen Liga den 12. Platz, kann sich aber sehr wahrscheinlich nicht für die Play-off-Plätze qualifizieren. Es befindet sich bereits im Besitz der amerikanischen Geschäftsleute Andy Coleman, Brett Cravatt und Jason Cohen sowie des britischen Geschäftsmanns Nigel Morris. Modric wird ein Minderheitsinvestor des Vereins und beschrieb ihn als einen Verein mit "einer starken Identität, einer unglaublichen Fangemeinde und dem Ehrgeiz, auf höchstem Niveau zu konkurrieren".

Es ist nicht selten, dass Profifußballer in kleinere Fußballvereine investieren, auch in viel jüngere Spieler, wie Kylian Mbappé, Besitzer des Ligue-1-Teams Caen (das kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga steht) oder Vinícius, der Investor des portugiesischen Clubs Alverca wurde.