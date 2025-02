Vinícius Jr. wird Eigentümer eines portugiesischen Fußballvereins

HQ

Vinícius Jr. ist Eigentümer eines portugiesischen Fußballvereins geworden. Der brasilianische Star von Real Madrid ist einer der Investoren hinter dem FC Alverca, einem portugiesischen Zweitligisten aus Alverca do Ribatejo in der Nähe von Lissabon. Der Verein ist derzeit Zweiter in der Segunda Liga, so dass er nächstes Jahr aufsteigen könnte.

Der brasilianische Spieler ist Teil einer Gruppe von Investoren aus Spanien und Brasilien, wobei die Identität dieser Investoren unbekannt ist, ebenso wie die Summe, die Vinícius und andere für die "70 oder 80 Prozent" des Vereins an den früheren Besitzer, den Ingenieur Ricardo Vicintin, gezahlt haben. Zuvor wurde berichtet, dass es rund 10 Millionen Euro gekostet haben könnte.

Bisher hat der Verein nur den Verkauf der Anteile durch Vincintin bestätigt. Der derzeitige CEO Matheus Ornelas wird bis zum Ende der Saison am Ruder bleiben. Der Futebol Clube de Alverca wurde 1939 gegründet und spielte fünf Jahre in der ersten Liga, wobei er häufig als "Zubringerteam" für Benfica spielte. Nach der Insolvenz im Jahr 2005 kehrte der Verein 2017 auf das professionelle Niveau zurück und stieg im vergangenen Jahr aus der 3. Liga auf.