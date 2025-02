Kylian Mbappé stattet seinem leidenden Ligue-2-Team einen Überraschungsbesuch mit einer Motivationsrede ab

HQ

Kylian Mbappé ist nicht nur der derzeit größte und wichtigste Spieler bei Real Madrid, er ist auch Klubbesitzer: Letzten Sommer kaufte er den französischen Zweitligisten SM Caen... die in der Ligue 2 zusammengebrochen ist: Sie liegt mit neun Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz. Eine Sportkrise, die es in den letzten Jahren noch nie gegeben hat (sie pendeln seit 1984 zwischen Ligue 1 und 2 und verbrachten mehrere Jahre in der höchsten Spielklasse), und die Caen-Fans haben das Gefühl, dass Mbappé sie im Stich gelassen hat.

Gleich nachdem Mbappé letzte Woche in der Champions League den entscheidenden Hattrick gegen Manchester City erzielt hatte, flog er nach Caen, einer Stadt in der Normandie, um die Spieler und die Mannschaft zu treffen und sie zu motivieren. Ein Überraschungsbesuch, der auch vom Bürgermeister der Stadt gut aufgenommen wurde, wobei sich der französische Spieler dafür entschuldigte, dass er nicht früher gekommen war, und sagte, dass die Umstände dies unmöglich machten, wie RMC Sport berichtete.

"Ich möchte Ihnen danken, weil Sie eine unerschütterliche Unterstützung haben. Ich bin viel gereist, ich habe viele Unterstützer gesehen, die schon aufgegeben hätten. Euch immer hier zu sehen, die Stadien zu füllen, ist das, was sie brauchen. Die Jungs brauchen deine Unterstützung. Sie sind sich bewusst, was sie zu tun haben, was sie nicht gut gemacht haben, aber sie können mit euch Berge versetzen", sagte Mbappé zu den Fans.

Caen hat zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer gewechselt, und Mbappé hofft, dass der Wechsel an diesem Wochenende mit dem Spiel gegen Pau beginnen kann. Er sagte auch, dass er sich trotz seiner Abwesenheit alle Spiele anschaut, wenn es möglich ist, und glaubt, dass der Verein an Selbstvertrauen hat, aber "mit der Qualität dieses Kaders, der Unterstützung der Fans und der Solidarität aller können wir etwas Großartiges erreichen".