Luis Enrique hält die Niederlage gegen Liverpool für unfair, Arne Slot gibt zu, dass PSG die beste Mannschaft Europas ist

HQ

Paris Saint-Germain ging mit großem Selbstvertrauen in das Achtelfinale der Champions League. Liverpool mag Favorit sein, aber PSG hat sich seit Beginn der Saison stark verbessert und sowohl in der Ligue 1 als auch in den vorherigen Champions-League-Runden überwältigende Niederlagen nach dem anderen einstecken müssen. Es schien, wenn es eine Mannschaft gab, die in der Lage war, Liverpool zu entthronen, dann war es die französische Mannschaft... Doch sie fanden den Weg nicht: Liverpool gewann als Gast im Parc des Princes mit 1:0.

Nach 90 Minuten mit 71 % Ballbesitz und 27 Schüssen und 14 Eckbällen, mit 10 Paraden von Alisson Becker, war Luis Enrique verständlicherweise verärgert, dass Liverpool nur einen seiner beiden Schüsse traf. "Ich denke, wir haben den Sieg verdient, ganz klar. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt", sagte Luis Enrique nach dem Spiel. "Dies ist nicht die Zeit, die Dinge negativ zu sehen. Dies ist die Zeit, um stolz auf unsere Farben zu sein. Ich denke, wir haben heute gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner spielen können, und das werden wir in den kommenden Wochen auch tun", sagte der spanische Trainer in der Pressekonferenz.

Harvey Elliotts Tor drei Minuten vor dem Spiel beendete eine 22-Spiele-Serie ohne Niederlage für PSG und eine 10-Spiele-Siegesserie. Luis Enrique ist zuversichtlich, dass sie das im Rückspiel umkehren können, und ist zuversichtlich, dass sie gewinnen werden, nachdem sie heute ihre Überlegenheit gezeigt haben. "Wir waren weit überlegen. Wir haben Liverpool nicht spielen lassen."

Arne Slot sagt, PSG sei die beste Mannschaft Europas gewesen

Arne Slot zeigte sich trotz des Sieges seiner Mannschaft besorgt: "Ich denke, wenn wir hier ein Unentschieden gehabt hätten, hätten wir schon Glück gehabt, das ist für alle klar" und räumte ein, dass PSG die beste Mannschaft in der Champions League gewesen sei: "In der Tabelle haben sie gewonnen, aber in der zugrunde liegenden Statistik waren sie die beste Mannschaft", sagte in der Pressekonferenz.

"Ich kann es noch einmal sagen, alle zugrunde liegenden Statistiken zeigen, dass sie bis jetzt die beste Mannschaft in Europa waren. Sie hatten Arsenal, sie haben gegen Bayern München gespielt, sie haben gegen Atlético Madrid gespielt und sie haben gegen Manchester City gespielt, und sie haben immer noch die besten Statistiken. Luis Enrique hat hier nach drei Fenstern ein unglaubliches Team zusammengestellt. So viel Tempo, so viel Arbeitstempo, so viel Qualität im Mittelfeld, wie sie mit dem Ball umgehen."