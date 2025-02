Ein unaufhaltsamer Dembélé bringt PSG der nächsten Phase in der Champions League näher

HQ

Paris Saint-Germain beeindruckt weiter und hat am Dienstagnachmittag sein Ticket für das Achtelfinale so gut wie bestätigt. In einem rein französischen K.o.-Play-off, das in der Bretagne ausgetragen wurde, besiegte PSG Brest mit 3:0 und zerstörte damit die Hoffnungen der bescheidenen Mannschaft, nachdem sie in der Phase League überraschend und bemerkenswert gespielt hatte.

Aber PSG scheint sich von früheren Rückschlägen erholt zu haben (die sie vor dem 4:2 gegen Manchester City fast das Ausscheiden aus der Phase League gekostet hätten) und vermisst Kylian Mbappé nicht: Ousmane Dembélé ist der beste Torschütze der Mannschaft, er traf heute Abend zweimal gegen Brest, das 10. Spiel in Folge in allen Spielen, in denen Dembélé traf. Der ehemalige Barcelona-Spieler hat in dieser Saison 23 Tore erzielt.

Nächste Woche müsste Brest im Parc des Princes enorme Anstrengungen unternehmen, um drei Gegentore zu überwinden. Und es sieht nicht so aus, als würde PSG aufhören: In den letzten 15 Spielen in allen Wettbewerben haben sie 43 Tore erzielt und nur 15 Tore kassiert.