Liverpool, Barça und Bayern holen souveräne Siege im Achtelfinal-Hinspiel

HQ

Der zweite Spieltag des Achtelfinales der Champions League brachte für viele heimische Fans viel Aufregung - und Leid: Drei der vier Spiele am Mittwochabend waren Gästesiege, beginnend mit dem Nachmittagsspiel: Feyenoord 0 - 2 Inter. Der einzige verbleibende italienische Klub in der UEFA Champions League wird die niederländische Mannschaft nächste Woche wahrscheinlich eliminieren, mit einem 2-Tore-Vorsprung, bevor es in Mailand spielt.

Barcelona ist eine der Favoriten auf den diesjährigen Pokalsieg, aber es wurde kompliziert, als sie nach nur 20 Minuten mit einem Mann weniger spielten. Obwohl Benfica seine Überlegenheit nutzte, um zu treffen, trafen sie nicht ein einziges Mal (Szczęsny parierte achtmal)... Und Raphinha verfehlte nicht, als das Team sie am meisten brauchte. Ein 1:0-Sieg und ein Tor Vorsprung, der sich nach viel mehr anfühlt, um nächste Woche nach Barcelona zu kommen.

Liverpool - PSG. Das am meisten erwartete Spiel des Abends war ein unglaublicher Angriff der Pariser Truppen: 71 % Ballbesitz, 27 Schüsse, 10 auf das Tor... vs. nur 2 Schüsse von Liverpool. Einer davon, der vom eingewechselten Harvey Elliott in der 87. Minute, der erste Ball, den er im Spiel berührte, verwandelte ihn in das einzige Tor des Abends. Auch hier ist ein Vorsprung von einem Tor für den Sieg an der Anfield Road nächste Woche Gold wert.

Den höchsten Sieg von allen gab es zu Hause: Gegen Xabi Alonsos Bayer Leverkusen haben die Bayern noch nie gewonnen, aber eine tolle Leistung der Mannschaft, darunter zwei Tore von Harry Kane, machte einen riesigen Unterschied, der trotz aller Bemühungen der Leverkusens wohl unerreichbar war.



Benfica 0 - 1 Barcelona



Bayern - Leverkusen 3:0



PSG - Liverpool 0:1



Feyenoord 0 - 2 Inter



Nächste Woche bestreiten diese acht Mannschaften am Dienstag ihre Spiele.