Liverpools Trent Alexander-Arnold, der nach schwacher Leistung gegen Manchester United von der Presse verspottet wurde

Manchester United konnte eine Serie von vier Premier-League-Spielen ohne Sieg nicht beenden, aber sie können nach einem 2:2-Unentschieden gegen Liverpool, England und Europas derzeit beste Mannschaft, mehr als stolz sein. Das Spiel am Sonntag in Anfield war sehr ausgeglichen... und man könnte sagen, dass Man United sogar besser war als Liverpool und sich viele Torchancen erspielte.

Unter den Liverpool-Spielern gab es einen, der herausragte... aus den falschen Gründen: Trent Alexander-Arnold. Ihr einheimisches Mittelfeldspiel - geboren in Liverpool - wird von den lokalen Fans geschätzt, die die Gerüchte nicht ertragen können, dass er anscheinend in der nächsten Saison bei Real Madrid unterschreiben wird. Doch gestern war er das Ziel aller Kritik.

Die Presse und der Datenanalyst griffen Alexander-Arnold scharf an. Offenbar hat er in 86 Minuten kein einziges Duell gegen Manchester United gewonnen und nur 77% der präzisen Pässe gespielt. Laut Opta-Daten ist WhoScored.com der Verteidiger, an dem er in dieser Saison öfter als jeder andere Verteidiger in den fünf europäischen Top-Ligen vorbeidribbelte, nämlich 30 Mal.

Roy Keane, Sky Sports-Kommentator und ehemaliger Spieler von Manchester United, sagte, dass Alexander-Arnold zwar normalerweise "brillant" nach vorne gehe, seine Abwehrfähigkeiten aber "wie Schuljungenkram" seien, und scherzte: "Sie reden davon, dass er zu Real Madrid geht, so wie er verteidigt, er wird danach zu den Tranmere Rovers (einem Drittligisten) gehen."

Laut Jamie Carragher, einem weiteren Kommentator von Sky Sports, haben ihn die Gerüchte über seinen Wechsel zu Real Madrid abgelenkt. Trent läuft seinen Vertrag in diesem Jahr aus, aber Real Madrid soll Berichten zufolge 18 Millionen Euro (20 Millionen Pfund) für seine Verpflichtung im Januar geboten haben. "Ich dachte, er würde darüber nachdenken, wie negativ alle über ihn sprechen und dass er eine wirklich große Leistung abliefern würde."