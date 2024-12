HQ

Trent Alexander-Arnold wird seit geraumer Zeit als nächster Neuzugang von Real Madrid für den Sommer oder sogar im Januar gehandelt, wenn Liverpool zu Verhandlungen bereit ist. Der in Liverpool geborene Mittelfeldspieler wurde von den "Reds" als einer ihrer einheimischen Stars geschätzt, aber sein Vertrag mit Liverpool endet 2025.

Alexander-Arnold hat seit seiner Kindheit sein ganzes Leben in Liverpool gespielt, aber mehreren Berichten zufolge wird er in der nächsten Saison bei Real Madrid unterschreiben und sich seinem Kumpel Jude Bellingham anschließen. Im letzten Liverpool-Spiel, einem 5:0-Sieg, bei dem er sein erstes Saisontor erzielte, feierte er jedoch eine Geste, die einige als Anspielung auf die Liverpool-Fans auffassten: Er bewegte seine Finger wie einen kleinen Mund, was impliziert, dass das ganze Gerede um ihn herum nur Klatsch und Tratsch mit wenig Glaubwürdigkeit ist.

Bedeutet das, dass die Gerüchte unwahr waren und Alexander-Arnold plant, Florentino Pérez abzulehnen und bei Liverpool zu bleiben? Die Wahrheit ist, dass diese Geste vielleicht nichts bedeutet. Viele haben darauf hingewiesen, dass dieser Torjubel eigentlich derselbe war, den Jude Bellingham bei einem seiner letzten Tore mit Borussia Dortmund im Jahr 2023 verwendet hat, mit ähnlichen unbestätigten Gerüchten über seinen Transfer. Einen Monat später wurde er als Spieler von Real Madrid bekannt gegeben.

Die meisten Medien in Spanien sagen, dass es fast eine Selbstverständlichkeit ist, dass Alexander-Arnold im nächsten Sommer bei Real Madrid unterschreiben wird, um das seit Kroos Weggang geschwächte Mittelfeld zu verstärken. Seine Position, Rechtsverteidiger, wird derzeit von Lucas Vázquez besetzt, nachdem sich Carvajal für den Rest der Saison verletzt hat, so dass es nicht undenkbar wäre, wenn Florentino etwas mehr bezahlen und ihn auf dem Wintertransfermarkt verpflichten möchte...