Peinlicher Trainer von Manchester United sagt, dass der Abstieg eine reale Möglichkeit ist

HQ

Manchester United ist nicht in der Lage, wieder auf die Beine zu kommen. Mit Erik ten Hag konnten sie es nicht, und mit Ruben Amorim gelingt es ihnen schon gar nicht, trotz erster Hoffnungsschimmer in den ersten Spielen des Portugiesen (4:0 gegen Everton, 3:2 gegen Bodø/Glimt in der Europa League). Das letzte Spiel des Jahres und die Halbzeit der Premier League war die dritte Niederlage in Folge, 0:2 gegen Newcastle.

Manchester United liegt nun auf dem 14. Platz, viel näher an den Abstiegsplätzen (18-20) als an den UEFA-Plätzen (1-5). Zum ersten Mal seit langer Zeit denken die Fans von Manchester United über einen Abstieg als reale Möglichkeit nach. Zumindest sagt Amorim: "Ich denke, dass es eine Möglichkeit ist" und dass sie den Fans gegenüber klar sein müssen, als er in BBC Sport gefragt wurde.

Amorim gab zu: "Es ist auch meine Schuld. Das Team verbessert sich nicht. Es ist ein bisschen verloren in diesem Moment und es ist ein bisschen peinlich, Trainer von Manchester United zu sein und viele Spiele zu verlieren. Ich glaube, die Leute sind der Ausreden in diesem Club überdrüssig. Dieser Klub braucht einen Schock."

Vielleicht braucht der Verein Verstärkung, aber mit der heiklen finanziellen Situation, die sich dramatisch verschlechtern würde, wenn er in die League One absteigen würde (unwahrscheinlich, aber möglich) oder aus europäischen Wettbewerben wie der Champions League im nächsten Jahr ausgeschlossen würde (fast garantiert), wäre die Situation noch schlimmer. Es ist eine Catch-22-Situation.

Um die Krise ins rechte Licht zu rücken, denn Sporthistoriker haben Statistiken für alles: Das letzte Mal, dass Manchester United in die zweite Liga abstieg, war vor 50 Jahren, in der Saison 1973/74. Allein im Dezember sind es sechs verlorene Partien, was bedeutet, dass es der drittschlechteste Monat in der Geschichte ist (nach April 1926 und September 1930). Außerdem haben sie in diesem Monat 18 Gegentore kassiert, was seit 1964 nicht mehr passiert war.