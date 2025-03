Liverpools Trainer hofft auf die beste Leistung seiner Mannschaft gegen PSG

HQ

Liverpool empfängt heute Abend Paris Saint-Germain (20:00 Uhr GMT in Großbritannien, 21:00 Uhr MEZ) und ist klarer Favorit: Sie spielen zu Hause und haben ein Tor Vorsprung. Trainer Arne Slot weiß jedoch, dass sie immer noch in Gefahr sind, und gibt zu, dass PSG die härteste Mannschaft ist, gegen die sie bisher gespielt haben, und die kompletteste: "Wir haben gegen Arsenal und Manchester City gespielt, und es ist nicht so, dass es große Vorsprünge gibt - aber die Intensität, mit der sie gespielt haben, kombiniert mit der Qualität, die sie haben..."

"Sie haben so viel Qualität und einen großartigen, großartigen, großartigen Manager. Er lässt die Mannschaft auf eine Art und Weise spielen, gegen die es nicht einfach ist, zu spielen. Er holt das Beste aus jedem Spieler heraus und bringt eine unglaubliche Arbeitsleistung in die Mannschaft", fügt Slot hinzu, der der Meinung ist, dass sie heute Abend ihre beste Version der Mannschaft zeigen müssen.

Letzte Woche erzielten sie in Paris ein Tor in letzter Minute, wurden aber von PSG belagert, wobei Paris eine Ballbesitzquote von 71 % und 27 Schüsse hatte, wobei Torhüter Alisson Becker die Mannschaft vor einem Massaker bewahrte.

Slot gefiel die Leistung seiner Mannschaft in Paris nicht, glaubt aber, dass sie es besser machen kann: Als tey auswärts gegen Manchester City spielte, hatte er keinen Ballbesitz, aber das änderte sich später zu Hause. Auch auf die klischeehafte Frage, ob es das wichtigste Spiel der Saison sei, gab er eine kluge Antwort: "Ja, weil es das nächste ist. Denn es ist der nächste und der nächste ist immer der wichtigste."