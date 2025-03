Torhüter wurden gestern Abend zu den Stars: Alisson und Szczęsny als Retter für Liverpool und Barcelona gefeiert

HQ

Zwei der vier Champions-League-Spiele gestern verliefen ähnlich. Sowohl Liverpool als auch Barcelona spielten auswärts, mussten von den Einheimischen eine üble Prügel einstecken (Liverpool gegen Europas Top-Team, Barça spielte die meiste Zeit mit 10 Spielern) und beide endeten auf die gleiche Weise, wobei die Gäste in den letzten Minuten ein Tor erzielten und der dominanteren Mannschaft den Sieg verwehrten.

Im Falle von Barcelona fordern viele Leute die Berücksichtigung des Ballon d'Or für Raphinha, der nun 25 Tore in allen Wettbewerben erzielt hat - und damit bereits Lewandowski in seiner eigenen Mannschaft übertrifft - und 18 Vorlagen gegeben hat. Die meisten Experten waren sich jedoch einig, dass die Torhüter die wahren Stars beider Teams waren. In Barcelona zeigte Szczęsny 8 Paraden und in Liverpool Alisson Becker 10 Paraden.

Szczęsny, der vor wenigen Wochen in einem früheren Ligaspiel gegen Benfica Lissabon (das 5:4 für Barça endete) viel Kritik einstecken musste, hat sich gestern mehr als erholt und ist heute auf den Titelseiten der Sportzeitungen in Barcelona zu sehen. Und die Statistiken lügen nicht: Er war in 14 Spielen dabei, und Barça hat 12 davon gewonnen, nur zwei Unentschieden und keine Niederlage.

Anre Slot, Trainer des FC Liverpool, lobte Becker und sagte, er sei "der beste Torhüter der Welt. Ich habe noch nie jemanden auf diesem Niveau gesehen." Im Fernsehen sagte Manchester United-Keeper Peter Schmeichel in CBS Sports (via TeamTalk), dass Alisson vielleicht "eine der besten Torhüterleistungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe" gemacht hat (via TeamTalk).