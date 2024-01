Like a Dragon: Infinite Wealth stellt neuen Franchise-Rekord auf Steam auf

HQ

Langsam, aber stetig ist die Yakuza/Like a Dragon-Serie auf Steam immer beliebter geworden, was sich letzte Woche im besten Launch-Tag aller Zeiten manifestierte und seitdem weiter gewachsen ist.

Die höchste Anzahl an gleichzeitigen Spielern für die Serie wurde von der letztjährigen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gehalten, die 13.737 erreichte - ein Rekord, den Like a Dragon: Infinite Wealth nun in Stücke gerissen hat. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels zeigen die Daten von SteamDB, dass nicht weniger als 46.161 gleichzeitige Spieler die Abenteuer von Ichiban Kasuga auf Hawaii während des Wochenendes genossen haben.

Wenn Sie unsere Rezension gelesen haben, wissen Sie bereits, dass wir dies sehr verdient haben. Wir haben auch einen Leitfaden für das Spiel, mit dem du anfangen kannst, deinen eigenen unendlichen Reichtum zu schaffen, den du dir hier ansehen kannst.