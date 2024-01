Like a Dragon: Infinite Wealth hat den größten Steam-Launch aller Zeiten für die Serie

HQ

Heute ist der Veröffentlichungstermin für Like a Dragon: Infinite Wealth, das zweite Abenteuer mit Ichiban Kasuga als Hauptprotagonist der Serie, die früher als Yakuza bekannt war. Es hat wirklich positive Kritiken von allen Seiten erhalten, auch von uns hier bei Gamereactor, und die Fans waren offensichtlich begierig darauf, loszulegen.

Woher wir das wissen, fragen Sie sich vielleicht? Nun, es dauerte nur etwa eine Stunde nach der Veröffentlichung um Mitternacht, bis Like a Dragon: Infinite Wealth am Veröffentlichungstag die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler auf Steam erreichte, die die Yakuza/Like a Dragon-Serie je hatte. Dies wurde von mehreren Personen bemerkt, darunter der Benutzer Thick Thighs Save Lives auf Neogaf. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben nicht weniger als 27.145 Menschen gleichzeitig während der Premiere gespielt und damit die bisherigen Spitzenreiter Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Yakuza: Like a Dragon um mehr als das Doppelte geschlagen.

Herzlichen Glückwunsch, Mr. Kasuga, das ist definitiv wohlverdient.