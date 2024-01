Like a Dragon: Infinite Wealth Guide - Wie man Dondoko Island auf fünf Sterne und S-Rang aufwertet

HQ

Wenn du Yakuza: Like a Dragon schon einmal gespielt hast, wirst du dich daran erinnern, wie du mit Ichiban Kasuga und seinen Gefährten finanziell zu kämpfen hattest, was besonders schmerzhaft war, wenn du mit den besten Waffen und der besten Ausrüstung in einen Laden gehst und feststellst, dass du Millionen von Yen davon entfernt warst, etwas in die Hände zu bekommen. Das änderte sich, als Sie Präsident von Ichiban Sweets wurden, einem bescheidenen Geschäft, das schließlich zur größten (und lukrativsten) Holdinggesellschaft in Yokohama wurde.

Sobald du das Management-Minispiel abgeschlossen und optimiert hast, war Geld kein Problem mehr, aber jetzt gibt es ein neues Minispiel in Infinite Wealth, das viel tiefer geht und viel mehr Hingabe und Aufmerksamkeit erfordert, um Gewinne zu erzielen. Das Dondoko Island Ferienresort wird das beste Resort in ganz Hawaii sein, aber zuerst müssen Sie hart arbeiten und vorausplanen, um eine Insel von einer Müllhalde in das beste Hotel zu verwandeln, von dem Sie je geträumt haben.

Das erste, was du wissen solltest, ist natürlich, wann du auf das Dondoko Island -Minispiel zugreifen kannst. Wir werden nicht zu viele Details verraten (das ist es, worum es beim Spaß am Spiel geht), aber wir können euch sagen, dass ihr die Insel ab Kapitel 6 besuchen könnt. Dann wird Ichiban (alleine) es auf sich nehmen, einigen seltsamen Kreaturen und einem armen Verkäufer zu helfen, die Insel wieder zu ihrem früheren Glanz zu verhelfen, während er es mit einer Bande von Piraten aufnimmt, die sie als illegale Müllhalde benutzen.



Hol den Schläger raus und räume den Müll auf

Als wir am Dondoko Island ankommen, bitten uns Mukku und Gachapin, den Strand und den Eingang zu Dondoko Square zu säubern. Alle anderen Bereiche sind vorerst geschlossen, so dass die Aufräumarbeiten in diesem Bereich zunächst dazu dienen, Sie mit den Systemen vertraut zu machen und dann mit der Stadtplanung für den Hotelkomplex zu beginnen. Aber bevor du baust, brauchst du Materialien, und dafür musst du das Werkzeug der Fledermaus benutzen. Lassen Sie keinen einzigen Haufen Müll auf dem anderen und sammeln Sie dabei die verschiedenen Materialien, mit denen Sie Gebäude und Objekte bauen können, um die Insel attraktiv zu machen.

Wenn du aufräumst, wirst du wahrscheinlich seltsame bunte Raupen sehen, die um dich herum hüpfen. Holen Sie den Schmetterlingsfänger heraus, um Ihre ersten Dokoinsekten (rot und grün) zu sammeln. Sie sind eine großartige Möglichkeit, Dokobucks zu verdienen, bis du andere Käfer oder Fische (in den Angelgebieten) findest. Die lokale Währung auf der Insel ermöglicht es dir, Werkzeug-Upgrades zu kaufen, Unterkünfte zu kaufen und alles andere zu bauen. Achte darauf, dass du an jedem Tag (oder jeder Runde) des Spiels so viele Ressourcen und Gegenstände wie möglich zum Verkauf bekommst. Wichtig: Wenn Sie ein volles Inventar haben, verkaufen Sie alles, was Sie nicht brauchen, und lagern Sie den Rest ein.

Säubern Sie das Gebiet und beginnen Sie mit dem Bauen

Sobald Sie genug Müll aus einem Bereich entfernt und genug Geld gespart haben, ist es an der Zeit, den Bereich zu räumen. Wenn Sie einen bestimmten Betrag bezahlen, haben Sie das Land immer vom Müll befreit, und die Materialien, die dort auftauchen würden, gehen direkt an die Recyclingstelle, wo Sie sie abholen können. Vergiss nicht, jeden Tag dorthin zu gehen, denn was du an einem Tag nicht aufsammelst, sammelst du auch nicht für den nächsten an. Und du brauchst jeden Plastikfetzen, den du findest.

Um den Dondoko Island -Komplex zu aktualisieren, müssen Sie die Ebene von drei verschiedenen Attributtypen erhöhen: Creative Talent, Satisfaction und Popularity.

Creative Talent erhöht sich jedes Mal, wenn du ein Objekt oder Gebäude auf der Insel baust. Um bestimmte Arten von Gebäuden freizuschalten oder andere Bereiche der Insel zu betreten, musst du ebenfalls aufsteigen. Satisfaction erhöht sich, wenn du der Insel eine Vielzahl von Aktivitäten hinzufügst, die wiederum durch Gebäude aktiviert werden. Der letzte Teil, Popularity, erhebt sich mit bestimmten besonderen Gebäuden, mit bestimmten Aktionen (wie z.B. der Ausstrahlung einer Ankündigung, um Touristen auf die Insel zu bringen) und durch Begrüßungen und Geschenke an Besucher. Alle drei Balken steigen ungefähr zur gleichen Zeit, aber Popularity erfordert viel mehr Aufmerksamkeit und Ausdauer, um Rang S zu erreichen. Und wo wir gerade von Rängen sprechen...

Haben Sie es nicht eilig, reich zu werden: Es wird alles zu Ihnen kommen

Wie ich in meiner Rezension von Infinite Wealth gewarnt habe, ist Dondoko Island kein so schneller Weg, um an Geld zu kommen, wie Ichiban Sweets in Yakuza: Like a Dragon. Hier musst du dir Zeit nehmen, um Materialien zu sparen, Fische und Insekten zu fangen und dafür zu sorgen, dass die Insel sicher ist. Die Trash Pirates sind ein Ärgernis, aber sie zu besiegen sollte kein allzu großes Problem sein. Wenn du jedoch im Kampf Schwierigkeiten hast, kannst du deinen Schläger aufrüsten, um schneller zu treffen als sie. Und wenn du Gesundheit brauchst, dekoriere einfach Ichibans Haus auf der Insel, um deine Gesundheit zu stärken. Außerdem lässt jeder besiegte Feind Dokobucks fallen, was eine weitere Einnahmequelle ist.

Lassen Sie uns über die Residenzen sprechen. Damit die Insel anfängt, Gewinne zu erzielen, müssen Sie Kunden anziehen, aber sie werden nur kommen, wenn sie einen Platz zum Schlafen haben. Die Unterkünfte der F-Klasse sind sehr billig, aber von sehr schlechter Qualität (Hütten wie die in der Siedlung Yokohama). Im Moment spielt das keine große Rolle, da nur Touristen mit F-Rang (mit wenig Geld, das sie für die Attraktionen ausgeben können, die wir bauen) auf die Insel kommen wollen, also kann es gut für uns sein. Ein wichtiger Tipp hier ist, dass Sie nicht alle Unterkünfte in jedem Rang kaufen möchten (Sie haben weder den Platz, um sie unterzubringen, noch haben Sie so viele Kunden). Ich baute ein paar Unterkünfte der F-Reihe und wechselte dann direkt zu einer C-Reihe, mit der die Kunden viel zufriedener waren. Touristen bleiben nur drei Tage auf der Insel, also müssen Sie dafür sorgen, dass sie sich wohl fühlen. Grüße sie, wenn du sie vorbeigehen siehst, und biete ihnen ein Geschenk an, das du gemacht/gejagt/gefischt hast. Wenn du die Ziele erfüllst, steigst du im Rang auf und erreichst so die zweite Insel: Dondoko Farm.

Sujimon, die wahren Dondoko-Helden

Die Sujimon, die du in Honolulu gefangen hast, erscheinen mit dir am Dondoko Farm, und hier kannst du sie in verschiedenen Aktivitäten einsetzen, um Ressourcen zu sammeln, Geschenke zu machen (und Geld zu verdienen) oder sie auszubilden, um bessere Kämpfer in der Sujimon League zu werden. Darüber hinaus werden Sie in der Lage sein, auf sie zu achten (schließlich möchte jeder, dass Sie ihnen zuhören) und so ihre Effizienz zu verbessern. Die Strategieidee besteht darin, sie dazu zu bringen, Gemüsepflanzen zu entwickeln und natürliche Elemente zu recyceln, da man auf höheren Ebenen einen guten Vorrat an zusätzlichem Holz und Stein benötigt.

Und das war's fürs Erste. Wir werden diesen Leitfaden mit Tipps aktualisieren, wie Sie fünf Sterne und den S-Rang auf Dondoko Island erreichen. So wird es dir nie an Geld für die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände in Like a Dragon: Infinite Wealth mangeln.