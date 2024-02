Like a Dragon: Infinite Wealth erreicht eine Million ausgelieferte Exemplare

HQ

Der neueste Titel von Ryu ga Gotoku Studio debütierte letzte Woche, als Like a Dragon: Infinite Wealth für PC und Konsolen veröffentlicht wurde. Nach dieser Ankunft haben wir bereits berichtet, dass das Spiel ein ziemlich großer Erfolg auf Steam geworden ist, aber das ist noch nicht alles, es hat auch einen beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht.

Sega hat sich an X gewandt, um zu verraten, dass Like a Dragon: Infinite Wealth bereits ein Millionenseller ist. In etwa einer Woche hat sich das Spiel über eine Million Mal verkauft, was es zweifellos zu einem der größten Debüts im Januar 2024 macht.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt unsere Rezension von Like a Dragon: Infinite Wealth hier oder sehen Sie sich unsere Videorezension unten an. Du kannst auch in unseren Dondoko Island Guide eintauchen, um zu sehen, wie du das Geld im Spiel scheffeln kannst.