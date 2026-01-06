Liam Rosenior wurde als neuer Chelseas Trainer bis 2032 ernannt

HQ

Es ist offiziell: Liam Rosenior wird bis 2032 der neue Cheftrainer von Chelsea sein. Der englische Trainer verließ Straßburg und ersetzt Enzo Maresca, der den Verein offenbar freiwillig vor einer Woche verlassen hat. Die Ernennung wurde am Dienstagmorgen bekannt gegeben, nach einem Treffen am Montag, da der Verein keine Zeit verschwenden möchte, um den Verlauf der Saison zu korrigieren, in der Chelsea stark gestartet war, dann aber auf den fünften Platz zurückfiel, 17 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal.

Rosenior verbrachte anderthalb Jahre in Straßburg, wo er die französische Mannschaft erfolgreich zur europäischen Qualifikation führte (sie gehören zu den besten Teams der Conference League). Der 41-Jährige mangelt es nicht an Erfahrung, da er zuvor Trainerpositionen bei Hull City und Derby County innehatte.

"Ich bin äußerst demütig und geehrt, zum Cheftrainer des Chelsea Football Club ernannt zu werden. "Dies ist ein Verein mit einem einzigartigen Geist und einer stolzen Geschichte des Gewinns von Trophäen", sagte Rosenior. "Meine Aufgabe ist es, diese Identität zu bewahren und ein Team zu schaffen, das diese Werte in jedem Spiel widerspiegelt, das wir spielen, während wir weiterhin Trophäen gewinnen. Mit dieser Rolle betraut zu werden, bedeutet mir die Welt, und ich möchte allen Beteiligten für die Gelegenheit und das Vertrauen danken, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich werde alles geben, um den Erfolg zu erzielen, den dieser Verein verdient."

Roseniors erstes Spiel auf der Bank von Chelsea wird am Mittwochabend ein Besuch bei Fulham sein, nach dem heldenhaften 1:1-Unentschieden gegen Manchester City am vergangenen Wochenende, mit Calum McFarlane als Interimstrainer.

Glauben Sie, dass Liam Rosenior seinen langen Vertrag mit Chelsea bis 2032 erfüllen wird?