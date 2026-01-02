Gründe für Enzo Marescas Weggang bei Chelsea: "Es kommt normalerweise nicht vor, dass ein Premier-League-Trainer einfach geht..."

HQ

Das Jahr 2026 begann mit der Nachricht, dass Enzo Maresca Chelsea nach nur 18 Monaten verlassen würde. Der Italiener hatte einen bis 2029 laufenden Vertrag und hatte bereits zwei Trophäen für den Verein gewonnen, verließ den Verein jedoch nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse (nur ein Sieg in sieben Premier-League-Spielen) und nachdem er sich von den Vereinschefs im Stich gelassen gefühlt hatte.

Laut dem Sky-Korrespondenten Kaveh Solhekol entschied sich Maresca selbst zurückzutreten, weil er seine Position für unhaltbar hielt. "Es kommt normalerweise nicht vor, dass ein Premier-League-Trainer den Verein verlässt." Der Verein hat laut Berichten berichtet auch eine Änderung in Erwägung gezogen, daher ist unklar, wer die Initiative ergriffen hat, auch wenn das inzwischen keine Rolle mehr spielt.

SkySports sagt, dass die beiden Gründe, warum der Verein Maresca verlassen wollte, eine Reihe von Kommentaren in den Medien und die Tatsache waren, dass Maresca selbst offenbarte, in den letzten Monaten Angebote von mindestens zwei Champions-League-Vereinen erhalten zu haben.

Offenbar hatte Maresca sich mit der medizinischen Abteilung von Chelsea über die Fitness und Verfügbarkeit der Spieler während seiner Zeit beim Verein gestriden, einschließlich der Anzahl der Spielminuten von Kapitän Reece James, da er eine Vorgeschichte von Oberschenkelverletzungen hatte. Chelseas Quellen sagen, dass sie nie in die Fußballentscheidungen des Vereins eingegriffen haben.

Schließlich bestätigt der SkySports-Korrespondent, dass Liam Rosenior, derzeit in Straßburg, der erste Kandidat für die Position ist, aber es wurde noch keine Entscheidung getroffen. Sie haben eine "kleine Liste von Kandidaten" mit einem Notfallplan, falls nichts funktioniert.