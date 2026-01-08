Leo Messi sieht sich nicht als Trainer, wenn er in den Ruhestand geht, sondern möchte Vereinsbesitzer werden

HQ

Leo Messi denkt noch nicht an seinen Rücktritt, da er kürzlich eine Vertragsverlängerung mit MLS-Meistern Inter Miami bis 2028 unterschrieben hat. Doch mit 38 Jahren nähern sich seine Fußballkarriere einem unvermeidlichen Ende zu. Was wird er tun, wenn er die Stiefel an den Nagel hängt?

Messi wurde in einem Interview mit Luzu TV in Argentinien dazu befragt, und zuerst sagte er, was er nicht tun wird: "Ich sehe mich nicht als Trainer. Sportdirektor zu sein interessiert mich mehr, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich am liebsten Vereinsbesitzer werden."

Es gibt Dinge, die Messi als Vereinsbesitzer interessieren: "Ich möchte meinen eigenen Verein haben, ganz unten anfangen und ihn wachsen lassen. Den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und etwas Wichtiges zu erreichen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde mich das am meisten ansprechen."

In Wirklichkeit ist Messi bereits Miteigentümer eines uruguayischen Viertligistenteams, das ursprünglich von Luis Suárez gegründet wurde (der Name des Vereins, Deportivo LSM, stammt von ihren Initialen). Messi gibt auch dem Messi Cup den Namen, einem U-16-Wettbewerb mit Fußballvereinen aus aller Welt, der letzten Monat in Miami stattfand.

Doch bevor all das passiert, möchte Messi fit bleiben, um im Sommer bei der Weltmeisterschaft 2026 für Argentinien zu spielen.