Leo Messi eröffnet den 'Messi Cup', der diese Woche auf dem Gelände von Inter Miami ausgetragen wird

Leo Messi hat wenige Tage nachdem er den MLS Cup gewonnen und zum zweiten Mal in Folge mit Inter Miami die MVP-Auszeichnung erhalten hat, seinen eigenen Pokal ins Leben gerufen: den Messi Cup, einen U16-Wettbewerb, der jährlich mit den acht besten Jugendmannschaften der Welt ausgetragen wird. Die erste Ausgabe findet vom 9. bis 16. Dezember 2025 statt, und die ersten Spiele fanden in den Einrichtungen von Inter Miami statt, darunter das Chase Stadium und das Florida Blue Training Center.

Die ersten Spiele fanden bereits statt, und das sind die Ergebnisse:



Manchester City 3:0 Inter Mailand



Inter Miami 4-0 Newell's Old Boys



Chelsea 4-2 Atlético de Madrid



Barcelona 2-2 River Plate



Der Wettbewerb wurde bereits im Oktober angekündigt und soll die Wettbewerbschancen für Spieler unter 16 Jahren verbessern. "Spieler, die ihren Träumen nachjagen. Eine Plattform für die nächste Ära. Eine Bühne, eine Zukunft. Das ist mehr als nur Fußball, es ist eine Bewegung", beschrieb der Messi Cup in ihren sozialen Netzwerken.

Der Wettbewerb erfolgt in der Gruppenphase mit zwei Gruppen zu je vier Teams, wobei die beiden besten Teams jeder Gruppe ins Halbfinale einziehen.