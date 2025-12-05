Leo Messi "hofft", es bei der Weltmeisterschaft 2026 zu sein: "Im schlimmsten Fall werde ich live dabei sein und es sehen"

HQ

Der amtierende Meister Argentinien wird einer der Top-Anwärter auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer sein, und Lionel Messi wird voraussichtlich erneut Kapitän des Teams sein. Er war zusammen mit Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der an sechs Weltmeisterschaften (von 2006 bis 2026) teilnahm. Allerdings hat der 38-Jährige seine Präsenz bei der Weltmeisterschaft noch nicht vollständig bestätigt.

Zuletzt sagte Messi in einem Interview mit ESPN Argentina, er "hoffe", dort zu sein: "Ich hoffe, ich kann dort sein. Ich habe schon gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre. Im schlimmsten Fall werde ich live dabei sein, aber es wird etwas Besonderes sein."

"Die Weltmeisterschaft ist für alle etwas Besonderes, für jedes Land – besonders für uns, weil wir sie auf eine völlig andere Weise erleben."

Messi wird am 24. Juni während des Turniers, das vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, 39 Jahre alt. Der ehemalige Barcelona-Star sagt, dass Argentinien "eine großartige Gruppe" habe und "neue Spieler immer wieder auftauchen; neben denen, die bereits da sind, kommen immer wieder neue Gesichter dazu. Wenn eine Gruppe so ist, ist es für Neuankömmlinge leichter, sich anzupassen. Argentinien muss diesen Moment nutzen."

Heute Nachmittag werden wir Argentiniens Rivalen in der Gruppenphase kennen, da die Auslosung der Weltmeisterschaft als große Veranstaltung in Washington DC stattfindet. Messi hat seine Präsenz vielleicht nicht bestätigt, steht aber weiterhin bis 2028 bei Inter Miami unter Vertrag... und wird nächstes Jahr seine eigene LEGO-Statue haben.