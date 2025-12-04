Weitere LEGO World Cup-Sets mit Minifiguren und Statuen von Messi, Ronaldo, Mbappé und Vini Jr.

HQ

LEGO überraschte gestern alle Fußballfans, als sie ankündigten, dass die FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe ein offizieller LEGO-Bau wird, eine sehr treue Nachbildung in fast 2.300 Teilen, die am 1. März 2026 erscheint. Doch es wird nicht der einzige LEGO-Bau sein, der die bisher größte Weltmeisterschaft feiert, die im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.

Laut Leaks von Insidern in der LEGO-Community wird LEGO weitere Fußballprodukte auf den Markt bringen, darunter Dioramen und Statuen von vier der größten Stars der Weltmeisterschaft: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und Vinícius Jr. für Argentinien, Portugal, Frankreich und Brasilien.

Der mögliche erste Blick auf die Minifiguren der vier Spieler wurde in einem Werbebild geleakt, das diese Spieler mit den Trikots ihrer Nation zeigte, die trotz ihrer kantigen Gesichtszüge leicht erkennbar waren.

Messi und Ronaldo erhalten LEGO-Statuen

Laut dem LEGO-Insider Legosnoop wird es noch weitere LEGO-Fußballsets geben, die nicht angekündigt werden. Am 1. März wird LEGO zusammen mit der World Cup Trophy auch eine LEGO-Kugel mit dem Stadion im Inneren veröffentlichen, bestehend aus 1498 Teilen und zum Preis von 130 USD.

Und dann, am 1. Mai, wird eine Reihe von Sets mit Messi, Ronaldo, Mbappé und Vini veröffentlicht, darunter:



Messi- und Ronaldo-Skulpturen (2 in 1), die auf zwei Arten posiert werden können, zwischen 854 und 958 Stücken, kosten 80 USD



Messi, Ronaldo, Mbappé und Vini Jr. Dioarmas, zwischen 490 und 510 Stück, 30 USD



Messi-Wandkunst "mit Blick nach hinten mit blauem Himmel und dem Feld im Hintergrund, fast wie Lichtstrahlen", Preis 200 USD.



Es ist zu erwarten, dass die vier geleakten Minifiguren in diesen Dioramen enthalten sind. Natürlich wurde bisher kein Ding angekündigt, aber wir werden zukünftige Updates zu den LEGO-Fußballsets im Auge behalten. Würdest du eines davon kaufen?