FIFA World Cup 2026 Auslosung am Freitag: Zeiten, wo man sie sehen kann und wie funktioniert sie

HQ

Es ist fast Zeit für die Auslosung der FIFA-Weltmeisterschaft, am Freitag, den 5. Dezember, in Washington D.C., sechs Monate bevor die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada beginnt.

Drei Gastgeberländer des Wettbewerbs, obwohl die USA mehr Spiele haben werden, einschließlich des Finales, und es wird im Kennedy Center stattfinden, bei dem Präsident Donald Trump anwesend ist, wo wir die Bildung der zwölf WM-Gruppen kennen werden.

Wie funktioniert die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026?

Diesmal gibt es 48 Teams, 16 mehr als üblich, aufgeteilt in vier Gruppen durch ihre FIFA-Rangliste. Jede Gruppe von vier Teams wird von einem Team aus jedem der Pots zusammengesetzt, die sind:



Pot 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland





Pot 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Islamische Republik Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien





Pot 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Südafrika





Pot 4: Jordanien, Kap Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, Neuseeland, vier europäische Playoff-Sieger, zwei interkontinentale Playoff-Sieger



Das bedeutet, dass Teams aus demselben Pot nur in der K.o.-Phase gegeneinander antreten. Dies gewährleistet Ausgewogenheit und Fairness, da die Gruppen so ausgewogen wie möglich sind. Es gibt jedoch einige Einschränkungen bei der Auslosung:



Jede Gruppe darf nicht mehr als zwei Teams aus der UEFA-Region haben (was insgesamt 16 der 48 Teams ausmacht)



Es darf nur ein Team aus jeder der anderen Konföderationen (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL und OFC) in jeder Gruppe geben



Spanien, Argentinien (die beiden topgesetzten) sowie Frankreich und England (dritter und vierer gesetzter) treffen erst im Finale aufeinander; Spanien und Argentinien trafen erst im Halbfinale auf England oder Frankreich



Wenn der Wettbewerb am 11. Juni in Mexiko im Azteca-Stadion beginnt, qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe und die acht besten drittplatzierten Teams für die K.-o.-Runde der letzten 32. Das Finale findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Wie man die Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 am Freitag verfolgt.

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am Freitag, den 5. Dezember, um 17:00 Uhr GMT (UK-Zeit), 18:00 Uhr MEZ.

Hier ist eine Liste lokaler Sender in Europa für die Auslosung der Weltmeisterschaft:



Belgien: Sporza, Auvio, VRT Max



Kroatien: HRT



Island: RUV2



Norwegen: NONRK, TV 2



Spanien: RTVE Play



Schweden: SVT2



Schweiz: RTS, SRF



Vereinigtes Königreich: ITVX



Freust du dich auf die Weltmeisterschaft 2026? Wenn du es kaum erwarten kannst, bringt LEGO mehrere Sets heraus, um diese Weltmeisterschaft zu feiern... darunter Minifiguren für Messi und Ronaldo!