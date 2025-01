LeBron James sagt, was seine größte Errungenschaft war

HQ

LeBron James, der erfahrenste aktive Spieler der NBA und eine Legende in der Geschichte des Sports, tritt bei den Los Angeles Lakers immer noch in den Arsch (trotz einer sehr durchwachsenen Saison) und "könnte das jahrelang tun". James hat mehrmals alles gewonnen, was es für einen NBA-Spieler zu gewinnen gibt, aber worauf er noch stolzer ist, ist nicht ein Titel.

Im Gespräch mit dem Podcast New Heights mit Jason und Travis Kelce verriet James, was sein größter Erfolg ist: LeBron (40 Jahre alt) spielt mit seinem Sohn Bronny James (20) zum ersten Mal zusammen in der NBA.

"Wenn es um die Titel geht, ist das eine andere Sache. Aber in dieser Liga spielen zu können und das auch noch an der Seite von Bronny, das ist eine der größten Errungenschaften und wahrscheinlich die Nummer 1, die ich je geschafft habe. Mit seinem Sohn zu arbeiten, das habe ich von vielen Leuten gehört, und zwar nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft und in anderen Lebensbereichen, und sie sagen, es ist das Größte, was man jemals haben kann."

LeBron lobte, dass sein Sohn, der aus einer Familie wie seiner stammt, nicht Basketball spielen muss. "Es ist nicht so, dass er das Geld braucht. Er kann tun, was er will. (...) Aber er sagte: 'Das ist meine Karriere, meine Ziele und Bestrebungen und ich will mitspielen. Das ist etwas, das ich liebe'", und LeBron fügt hinzu: "Ich liebe diesen Jungen. Er ist großartig."