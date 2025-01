Stephen Curry und LeBron James bewiesen heute mit verrückten Zahlen, warum sie NBA-Legenden sind

HQ

Stephen Curry und LeBron James sind zwei NBA-Veteranen, die manchmal kritisiert werden, weil sie nicht mehr das sind, was sie einmal waren. LeBron James, der letzte Woche 40 Jahre alt wurde, zeigt naturgemäß einige Anzeichen von Erschöpfung, während Stephen Curry, der im März 37 Jahre alt wird, in letzter Zeit eine Schwächephase hatte: Bei der Niederlage der Warriors gegen die Cleveland Cavaliers am 31. Dezember erzielte er nur 11 Punkte und 3 von 11 Dreiern.

Die heutigen Spiele am Freitag, den 3. Januar, haben jedoch gezeigt, dass sie nicht glauben, warum sie solche Basketball-Legenden sind. Die Los Angeles Lakers besiegten die Portland Trail Blazers mit 114:106, während die Golden State Warriors die Philadelphia 76ers mit 139:105 besiegten, wobei James und Curry die unangefochtenen Stars waren.

In Los Angeles steigerte James seinen Saisondurchschnitt von 23,5 Punkten deutlich, indem er 15 von 25 Feldwürfen traf, insgesamt 38 Punkte! Er hat mit Michael Jordan die meisten Spiele mit über 30 Punkten, 562... Und er könnte jahrelang weitermachen.

Unterdessen erreichte Stephen Curry einen neuen Meilenstein in seiner Karriere: Zum ersten Mal traf er 8 von 8 Dreiern, ein Karrierebestwert. Curry, der mit über 3.500 der beste Drei-Punkte-Werfer aller Zeiten ist, hatte noch nie mehr als 6 Dreier getroffen, ohne einen in einem Spiel zu verfehlen, und erzielte 30 Punkte. Und sein Talent endete hier nicht: Er gab auch 10 Vorlagen.

Insgesamt war es das 296. Spiel in Currys Karriere mit über 30 Punkten. Beide Legenden waren maßgeblich an den Siegen ihrer Teams beteiligt, auch wenn die Saison für beide steinig verlief: Die Los Angeles Lakers sind Sechster in der West Conference (19/14) und die Golden State Warriors Zehnter (17/16).