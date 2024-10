Bronny und LeBron James, Vater und Sohn, schreiben NBA-Geschichte

HQ

NBA- und Basketballfans erlebten gestern Abend, zu Beginn der Saison, einen historischen Moment, in einem der Eröffnungsspiele zwischen Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves. Anthony Davies verhalf demLakers zum ersten Sieg mit 110:103, während LeBron James in seiner 22. Saison 16 Punkte und 4 Assists beisteuerte.

Während das Spiel im ersten Viertel eng war, destabilisierte das zweite Viertel das Spiel zugunsten der Lakers, und mit dem komfortablen Vorsprung von über 16 Punkten entschied sich Coach J.J. Redick schließlich, die Zuschauer den Moment genießen zu lassen, von dem alle sprachen: LeBron und Bronny James, Vater und Sohn, betraten gleichzeitig das Spielfeld.

Bronny spielte nur zweieinhalb Minuten. Er traf nicht, konnteTimberwolves aber vor seiner ganzen Familie einen Schuss blocken.

Er blieb in der zweiten Hälfte des Spiels nicht dabei, aber sein Vater tat es und half dabei, ein Comeback zu verhindern, indem er das erste Spiel mit einem lokalen Sieg in der Los Angeles Crypto Arena beendete.

Es ist das erste Mal, dass ein Vater und sein Sohn zusammen in einem offiziellen NBA-Spiel spielen, und es wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, da nur wenige Spieler es schaffen, so lange durchzuhalten wie LeBron, über zwei Jahrzehnte.