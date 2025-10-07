LeBron James erschreckt alle seine Fans, indem er heute "die Entscheidung aller Entscheidungen" verkündet

HQ

LeBron James hat in seinem Alter alle NBA-Rekorde gebrochen, wie zum Beispiel als erster NBA-Spieler, der über 50.000 Punkte erzielt hat, und nähert sich nun seiner 23. Saison, was ein voller Rekord in der Geschichte der NBA wäre (Vince Carter spielte auch 22 Saisons, aber niemand hat 23 Saisons gespielt). James hat sich bedeckt gehalten, wann er in den Ruhestand gehen wird, und es wird erwartet, dass er mit dem Start der neuen Saison am 22. Oktober wieder bei den Los Angeles Lakers sein wird.

Aber... Vielleicht hat er ja auch andere Pläne. Seine Fans sind in Alarmbereitschaft, nachdem LeBron James auf Instagram gepostet hat, dass er heute, Dienstag, den 7. Oktober, um 12 Uhr EST (das ist 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr BST) "die Entscheidung aller Entscheidungen" treffen wird.

In dem Beitrag heißt es auch "die zweite Entscheidung", eine Anspielung auf seine "erste Entscheidung", die er 2010 traf und die auf ESPN übertragen wurde und in der er ankündigte, dass er zu Miami Heat wechseln würde. Ein Teamwechsel an diesem Punkt seiner Karriere wäre seltsam, vor allem nach so vielen Jahren (seit 2018) bei den Los Angeles Lakers bereiten sich so viele Fans auf seinen offiziellen Rücktritt vom Profi-Basketball vor.

Wir werden ein paar Stunden warten müssen (um 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr BST am Dienstag), um zu erfahren, was LeBron James tun wird. Was glauben Sie, was passieren wird?