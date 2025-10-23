Leandro Andrade bricht beeindruckenden UEFA-Rekord gegen Athletic Club nach 50 Sekunden

HQ

Der Athletic Club Bilbao hat am Mittwoch endlich sein erstes Champions-League-Spiel gewonnen, in einem Comeback gegen FK Qarabag, einen aserbaidschanischen Klub, der entgegen aller Widrigkeiten auf dem 13. Platz der UCL-Tabelle steht, nachdem er die beiden vorherigen Spiele gewonnen hatte. Und trotz des Ergebnisses, einem 3:1 für die spanische Mannschaft, stellte Leandro Andrade, Mittelfeldspieler von Qarabag, einen ungewöhnlichen Rekord im europäischen Fußball auf: Er war der erste Spieler in einem großen europäischen Fußballwettbewerb, der in der ersten Minute von drei verschiedenen Spielen traf.

Andrade traf nach nur 50 Sekunden zum Tor von Unai Simón. Zuvor hatte er zwei weitere Male in der Europa League vor dem Ende der ersten Spielminute getroffen, im Januar 2025 gegen den FCSB und im Dezember 2023 gegen Häcken, immer für Qarabag. Dieses Tor half jedoch nicht viel, da Athletic später die Kontrolle über das Spiel übernahm, Gorka Guruzeta erzielte einen Doppelpack und Robert Navarro einen weiteren.

Leandro Andrade, ein 26-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, der in Portugal geboren wurde, spielt international für Kap Verde, das sich kürzlich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, das kleinste Land, das dies je geschafft hat, und nach Island das zweitgrößte Land ist, das dies je geschafft hat. Andrade war auch der erste Kapverdier, der in der Champions League traf, beim 3:2-Sieg gegen Benfica am 16. September 2025.