HQ

Heute endet die WM-Qualifikation für afrikanische Nationen (CAF), die Gruppe D steht bereits fest. Mit 23 Punkten aus sieben Siegen, 2 Unentschieden und 1 Niederlage hat sich Kap Verde als Gruppenführer zum ersten Mal über einen direkten Platz für die WM 2026 qualifiziert und damit Kamerun überholt, die afrikanische Mannschaft, die sich mehr Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, nämlich achtmal, und die einzige ist, die Brasilien in einem offiziellen Spiel beim Konföderationen-Pokal 2003 und bei der Weltmeisterschaft 2022 besiegen konnte.

Die Blue Sharks, wie ihre Nationalmannschaft genannt wird, besiegten am Montag Eswatini mit 3:0 und zwangen Kamerun in die Play-offs. Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira erzielten die drei Tore, die den ersten Platz sicherten, aber der entscheidende Sieg war das 1:0 gegen Kamerun im vergangenen September, ebenfalls durch ein Tor von Livramento, dem Stürmer der portugiesischen Mannschaft Casa Pia.

Kap Verde, mit nur 525.000 Einwohnern auf zehn Inseln, erlangte 1975 seine Unabhängigkeit von Portugal. Es ist das zweitkleinste Land mit der Bevölkerung, das sich jemals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, nachdem Island die Weltmeisterschaft 2018 erreicht hat, und mit 4.033 km2 das kleinste Land aller Zeiten. Sie schließen sich Jordanien und Usbekistan an und sind weitere Länder, die 2026 zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Mit 48 statt der üblichen 32 Mannschaften hat die FIFA neun statt der üblichen fünf Plätze für afrikanische Nationen reserviert, was mehr Nationen zur Teilnahme an dem prestigeträchtigen Wettbewerb verholfen hat, aber das hat weder dem Erfolg noch der Freude, die später im Estádio Nacional de Cabo Verde in Praia stattfand, geschadet. Hauptstadt von Kap Verde.