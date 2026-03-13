Larry "Major Nelson" Hryb ist dem Team hinter dem Commodore 64 Ultimate beigetreten

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Vor nur wenigen Wochen berichteten wir, dass Xbox-Veteran Larry Hryb – vielleicht am bekanntesten unter seinem Xbox-Gamertag Major Nelson – Kontakt zur neuen Xbox-Chefin Asha Sharma aufnehmen wollte. Hryb erfüllte seinen Wunsch, und die beiden trafen sich kurz darauf.

Wir wissen nicht genau, worum es bei dem Treffen ging oder was daraus geworden ist, aber für diejenigen, die gehofft haben, dass Hryb auf dem Weg zurück zur Xbox-Abteilung ist (etwas, wofür er offen ist), haben wir keine besonders ermutigenden Neuigkeiten. Nachdem er Anfang dieses Jahres von der Spiele-Engine-Firma Unity entlassen wurde, ist er nun stattdessen dem Team hinter Commodore 64 Ultimate als Community-Entwicklungsberater beigetreten.

Dies ist eine neue Version des klassischen Gaming-Computers, über den wir zuvor geschrieben haben, und auf ihrer offiziellen Website schreibt die Commodore International Corporation:

"Jahrzehntelang bewahrten Fans ihr Erbe weiter, indem sie Veranstaltungen organisierten, neue Hardware- und Softwareprojekte entwickelten und den Geist von Commodore lebendig hielten. Während die Marke auf das nächste Kapitel blickt, wird Hryb dem Unternehmen helfen, diese bestehenden Beziehungen zu stärken und gleichzeitig Commodore einer neuen Generation von Kreativen, Entwicklern und Enthusiasten vorzustellen."

Auch Hryb selbst hat sich zu seiner neuen Rolle geäußert und gesagt:

"Ich habe immer geglaubt, dass das Beste, was ein Unternehmen tun kann, ist, mit seiner Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Die Gemeinschaft von Commodore wartete nicht – sie baute etwas Bemerkenswertes auf eigene Faust auf. Jetzt dürfen wir gemeinsam bauen."

Der Plan ist, dass er "Initiativen zu Community-Engagement-Strategien, Veranstaltungen, Entwickler-Outreach und Programmen leiten soll, die Commodores Vermächtnis mit moderner Technologie und Kreativität verbinden." Der Commodore 64 Ultimate hat ausgezeichnete Bewertungen erhalten, und hoffentlich kann Hryb eine starke und lebendige Community mit einer vielversprechenden Zukunft aufbauen, sodass wir in Zukunft auch mehr ähnliche Produkte sehen können.