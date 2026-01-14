Xbox-Ikone Major Nelson wurde entlassen, während Unity seine interne Umstrukturierung fortsetzt

HQ

Wir haben mehrfach berichtet, dass dies sehr harte Zeiten in der Gaming-Welt sind. Glücklicherweise scheinen die größten Entlassungen etwas zurückgegangen zu sein, aber wir hören immer noch viel zu oft von Menschen, die ihren Lebensunterhalt verlieren. Erst kürzlich berichteten wir, dass Meta Twisted Pixel und Sanzaru Games schließt und dass Massive seine schwedischen Mitarbeiter reduziert, wobei 55 Arbeitsplätze verloren gehen.

Nun möchten wir Ihnen von einer weiteren Entlassung berichten, die zeigt, wie schwierig die Dinge sein können. Wenn du Xbox gespielt hast oder zumindest das Format gefolgt bist, erinnerst du dich wahrscheinlich an Larry "Major Nelson" Hryb, der das Gesicht des Xbox-Teams war und für die Community-Seite verantwortlich war. Vor drei Jahren verließ er das Xbox-Team, und 2024 wurde bekannt, dass er zu Unity (dem Game-Engine-Unternehmen) gewechselt war

Doch jetzt, weniger als zwei Jahre später, hat er seine Position bei Unity unfreiwillig verlassen, was möglicherweise mit den finanziellen Problemen des Unternehmens durch starke Umsatzrückgänge zusammenhängt. Über Bluesky schreibt er:

"Da viele von euch während meiner Karriere im Gaming bei mir waren, möchte ich persönliche Neuigkeiten teilen. Wie viele im Gaming-Bereich wurde ich in letzter Zeit von Unity entlassen

Nach meinem Weggang bei Microsoft bin ich 2024 dem Unity-Team beigetreten. Ich bin stolz auf die Ziele, die mein Team und ich in nur 18 Monaten erreicht haben, und ich bin dankbar für die Kreativen und Teams, die ich unterstützen durfte. Jetzt freue ich mich darauf, das nächste Kapitel zu erkunden."

Wir wissen nicht, was als Nächstes passieren wird, aber Hryb scheint Angebote zur Auswahl zu haben, und er scheint offen für einen kompletten Berufswechsel zu sein:

"In den letzten Wochen habe ich belebende Gespräche mit Unternehmen aus Tech- und Nicht-Tech-Bereichen geführt, um über Partnerschaften zu sprechen. Ich liebe, was ich tue, aber ich glaube auch, dass Veränderung notwendig ist. Ich sage dir Bescheid, wie es weitergeht."

Wir wünschen ihm natürlich viel Glück und bedauern, dass er die Branche verlässt. Er ist definitiv die Art von Person, von der wir in der Welt des Gamings mehr brauchen.