Der Commodore 64 feiert ein Comeback

Wenn Sie während des goldenen Zeitalters der 1980er Jahre ein aktiver Spieler waren, werden Sie sich zweifellos an den Commodore 64 erinnern, der eines der wirklich dominierenden Formate jener Zeit war. Es gab sowohl einfachere als auch teurere Versionen davon, wobei dieses Modell genau das richtige Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung fand, und es wurden etwa 20 Millionen Einheiten verkauft.

Das reicht natürlich aus, damit viele Menschen schöne Erinnerungen an das Gerät haben, und es gibt immer noch eine lebendige Szene von Leuten, die Spiele und Programme dafür entwickeln. Allerdings ist es nicht einfach, eine Einheit in gutem Zustand zu bekommen, da die Produktion vor über 30 Jahren eingestellt wurde. Glücklicherweise steht nun Veränderung bevor.

Es wird schon lange berichtet, dass Commodore-CEO Christian "Peri Fractic" Simpson kurz davor war, mit der Produktion des klassischen Geräts zu beginnen, aber niemand hat es wirklich gewagt, den Sieg vorzeitig für sich zu beanspruchen. Bis jetzt.

Der offizielle Commodore-Account hat auf Instagram angekündigt, dass die Produktion nicht nur im Gange ist, sondern auch Peri Fractic einen kurzen Überblick über das Design gibt, was in der Verpackung enthalten ist (einschließlich Aufkleber und einer Kassette mit etwa 100 Spielen) und einige bereits zusammengebaute Commodore 64 Ultimate-Einheiten präsentiert.

Natürlich ist es mit allen Spielen und Originalzubehör vollständig kompatibel, bietet aber dennoch eine Reihe neuer Funktionen, darunter Unterstützung für Ethernet, WLAN und HDMI. Es ist auch erwähnenswert, dass es mehr RAM hat, aber dennoch eine nachgebildete Einheit ist und daher keine Emulation oder Ähnliches darstellt.

Die Einheiten kosten ab 300 US-Dollar, und wenn Sie jetzt bestellen, wird die Lieferung im Februar oder März erwartet. Lesen Sie mehr über den Commodore 64 Ultimate und gönnen Sie sich einen unter diesem Link.