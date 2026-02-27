Larry "Major Nelson" Hryb und der neue Xbox-Chef hatten diese Woche ein Treffen

HQ

Viele Menschen waren hoffnungsvoll, als neulich berichtet wurde, dass einer der wahren Xbox-Veteranen Kontakt zur neuen Xbox-Chefin Asha Sharma aufnehmen wollte. Wir sprechen hier von Larry Hryb (wahrscheinlich am bekanntesten unter seinem Gamertag Major Nelson), der das öffentliche Gesicht des Xbox-Teams war und letztlich für die Community-Seite verantwortlich war – und der etwa 20 Jahre mit Xbox zusammenarbeitete, bevor er Microsoft verließ und einen Job bei der Game-Engine-Firma Unity annahm.

Aber er wurde kürzlich entlassen, und als Sharmas neue Führungsposition bekannt wurde, schrieb er in den sozialen Medien: "Hey – @asha_shar sag Bescheid, wenn du reden möchtest." 💚

Und... anscheinend hat sie das getan. Am Donnerstag teilte Hryb ein süßes Foto von sich und Sharma auf Bluesky und schrieb: "Hatte diese Woche ein tolles Treffen mit dem neuen CEO von @xbox.com." Natürlich wissen wir nicht, worüber das Duo gesprochen hat, aber er nutzte vorgestern die Gelegenheit, um auf Reddit zu bestätigen, dass er eine Rückkehr ins grüne Team nicht ausschließt: "Ich werde niemals niemals sagen."

Kurz gesagt, es scheint nicht unmöglich, dass dieser Xbox-Veteran in irgendeiner Form zurückkehrt, denn Sharma ist vermutlich derzeit eine sehr beschäftigte Frau, und es ist unwahrscheinlich, dass sie ihm in ihrer ersten Arbeitswoche Zeit für ein Meeting gibt und gleichzeitig zulässt, dass dies in den sozialen Medien offenbart wird.

Wie interpretieren Sie das, und hoffen Sie, dass Larry Hryb wieder Major Nelson wird?