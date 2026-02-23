Larry "Major Lelson" Hryb möchte mit dem neuen Xbox-Boss sprechen

HQ

Am Freitagabend wurde bekannt, dass Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer zurücktritt. Am Montag (ja, heute) wird er durch Asha Sharma ersetzt, obwohl er in gewisser Funktion weiterhin als Berater tätig bleibt. Sharma hat einen anderen Hintergrund als Spencer und scheint in der Spielewelt noch recht neu zu sein, aber andererseits war das auch der ehemalige Chef von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, der vielleicht der erfolgreichste Chef des Unternehmens aller Zeiten wurde.

Am Wochenende kommentierte Sharma, wie sie die Zukunft von Xbox sieht, und sagte, sie wolle ein "erneuertes Engagement für Xbox beginnend mit der Konsole" sehen und einen verstärkten Fokus auf neue Spielreihen legen, bei denen Microsoft "Entwicklern und Spielern die Möglichkeit geben wird, ihre eigenen Geschichten zu erschaffen und zu teilen."

Eine Person, die ein wenig neugierig auf Sharma und ihre Ansichten zur Xbox zu sein scheint, ist der ehemalige Xbox-Veteran Larry Hryb (das öffentliche Gesicht des Xbox-Teams und verantwortlich für die Community-Seite, allgemein bekannt unter seinem Gamertag Major Nelson), der fast 20 Jahre lang mit den Konsolen gearbeitet hat. Bis vor Kurzem arbeitete er für die Spiele-Engine-Firma Unity, bevor er vor einem Monat entlassen wurde.

Jetzt schreibt er über X: "Hey – @asha_shar sag Bescheid, wenn du reden möchtest." 💚

Natürlich wissen wir nicht genau, worüber Hryb mit Sharma sprechen möchte, aber es ist nicht völlig undenkbar, dass der kampferprobte Xbox-Veteran gerne ins grüne Team unter neuer Leitung zurückkehren möchte, zumal er zwischen zwei Jobs ist. Viele Xbox-Fans würden wahrscheinlich die Rückkehr einer Person begrüßen, die mehr als fast alle anderen maßgeblich an der Definition der Konsolenmarke beteiligt war, aber ob das der Fall ist und ob Sharma interessiert ist, bleibt abzuwarten.