Lando Norris reagiert auf Buhrufe in Mexiko-Stadt: Aus Monza kommt alles zurück

Lando Norris dominierte am vergangenen Wochenende den Großen Preis von Mexiko-Stadt, wo er sich die Pole-Position sicherte und 30 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Charles Leclerc ins Ziel kam, der das gesamte Rennen über unschlagbar war. Das gefiel den Fans auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez jedoch nicht, mit vielen Buhrufen gegen den Briten, der die Saison nun mit nur einem Punkt Vorsprung anführt, bei noch vier ausstehenden Rennen.

Norris wurde während des Interviews ausgebuht, was ihn dazu veranlasste, das Gespräch für einen Mom zu unterbrechen, und später, als er auf dem Podium aufstand. Später sagte er, dass "die Leutedas Recht haben, es zu tun, wenn sie wollen, das ist manchmal Sport", und reagierte lachend, da er es "unterhaltsam" fand.

"Natürlich willst du es nicht. Ich bevorzuge es, wenn die Leute mich anfeuern. So war es auch in Monza und einigen anderen Orten. Ich weiß nicht warum, ich kann einfach nicht aufhören zu lachen, also wenn sie weitermachen wollen, können sie das tun", fügte er hinzu.

Warum buhten die mexikanischen Fans Lando Norris aus?

Norris verstand die Buhrufe zunächst nicht, aber ein mexikanischer Reporter erfuhr, dass dies eine Folge des GP von Italien im September war, bei dem sich der Glaube verbreitete, dass McLaren Norris gegenüber Piastri bevorzugte, nachdem McLaren seinen Fahrern befohlen hatte, die Plätze zu tauschen, nachdem ein langsamer Boxenstopp den britischen Fahrer am Ende des Rennens verzögert hatte.

Viele haben den Eindruck, dass McLaren Norris bevorzugt, der damals hinter Piastri lag, ihn aber jetzt überholt hat. Piastri bestritt in Pressekonferenzen die Bevorzugung seines Teamkollegen.